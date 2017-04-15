15 апреля 2017 г.
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В Израиле

Продлен арест террориста, убившего студентку в Иерусалиме

время публикации: 23:03 | последнее обновление: 23:03 блог версия для печати фото
Продлен арест террориста, убившего студентку в Иерусалиме

В субботу, 15 апреля, мировой суд в Иерусалиме продлил на десять дней срок содержания под стражей 57-летнего Джамиля Тамими, совершившего накануне теракт в иерусалимском трамвае.

В этом теракте была убита 21-летняя Ханна Бледон из Бирмингема, находившаяся в Израиле по обмену студентами.

На допросе Тамими, житель иерусалимского квартала Рас аль-Амуд, сообщил, что совершил теракт, желая погибнуть. Мировой суд в Иерусалиме постановил, что в ближайшие десять дней районный психиатр установит, нуждается ли Тамими в госпитализации в психиатрической больнице. Накануне представители полиции сообщили, что террорист страдает психическим заболеванием и в прошлом пытался покончить с собой.

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Суббота, 15 апреля 2017 г.
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