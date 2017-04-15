15 апреля 2017 г.
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Прогноз погоды на 15 апреля: прохладно, временами слабые дожди на севере

время публикации: 06:45 | последнее обновление: 06:45 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 15 апреля: прохладно, временами слабые дожди на севере

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 15 апреля, температура существенно не изменится. Возможны слабые дожди в северных районах страны.

В Иерусалиме – 9-18 градусов, в Тель-Авиве – 14-20, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 18-27. В Беэр-Шеве – 11-23, в Мицпе-Рамоне – 10-21, на побережье Мертвого моря – 20-29, в Ашкелоне – 16-20, в Ариэле – 11-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-25, на Голанских высотах – 11-20.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 30 км/ч).

В воскресенье ожидается небольшое повышение температуры, переменная облачность. В понедельник – малооблачно, дополнительное повышение температуры. Во вторник – без изменений.

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Суббота, 15 апреля 2017 г.
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