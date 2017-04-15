Полиция обеспечила общественный порядок во время церемонии получения Благодатного огня. ВИДЕО

Около 17:00 завершилась праздничная литания (церковная церемония получения Благодатного огня), проходившая в Храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима и, как всегда, собравшая тысячи верующих.

- Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме



Полиция Израиля, обеспечивающая общественный порядок на территории, прилегающей к Храму Гроба Господня, в этот день приняла особые меры безопасности. Сотрудники полиции, бойцы МАГАВ и добровольцы с самого утра патрулировали Старый город, поддерживая порядок, а также регулируя движение по узким улочкам потоков верующих разных конфессий, паломников и туристов.

Около 14:30 стало известно, что в Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Как и каждый год, огонь появился в кувуклии, где в этот момент молился Патриарх Иерусалимский Теофил. В Храме традиционно собрались тысячи верующих, желавших увидеть церемонию. От Благодатного огня прихожане зажигали связки из 33 свечей - по числу лет жизни Иисуса Христа.