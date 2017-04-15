15 апреля 2017 г.
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В Израиле

Полиция обеспечила общественный порядок во время церемонии получения Благодатного огня. ВИДЕО

время публикации: 17:36 | последнее обновление: 17:47 блог версия для печати фото
Полиция Израиля обеспечила общественный порядок возле Храма Гроба Господня. ВИДЕО
Полиция Израиля обеспечила общественный порядок возле Храма Гроба Господня. ВИДЕО
Полиция Израиля обеспечила общественный порядок возле Храма Гроба Господня. ВИДЕО

Около 17:00 завершилась праздничная литания (церковная церемония получения Благодатного огня), проходившая в Храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима и, как всегда, собравшая тысячи верующих.

- Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

Полиция Израиля, обеспечивающая общественный порядок на территории, прилегающей к Храму Гроба Господня, в этот день приняла особые меры безопасности. Сотрудники полиции, бойцы МАГАВ и добровольцы с самого утра патрулировали Старый город, поддерживая порядок, а также регулируя движение по узким улочкам потоков верующих разных конфессий, паломников и туристов.

Около 14:30 стало известно, что в Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Как и каждый год, огонь появился в кувуклии, где в этот момент молился Патриарх Иерусалимский Теофил. В Храме традиционно собрались тысячи верующих, желавших увидеть церемонию. От Благодатного огня прихожане зажигали связки из 33 свечей - по числу лет жизни Иисуса Христа.

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Суббота, 15 апреля 2017 г.
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