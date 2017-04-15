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В Израиле

В районе Зихрон-Яакова автомобиль сорвался в бассейн с рыбами, погиб мужчина

время публикации: 21:19 | последнее обновление: 21:26 блог версия для печати фото
В районе Зихрон-Яакова автомобиль сорвался в бассейн с рыбами, погиб мужчина

Вечером в субботу, 15 апреля, автомобиль, в котором находились три человека, сорвался в бассейн с рыбами неподалеку от кибуца Мааян Цви (район Зихрон-Яакова).

Согласно опубликованной информации, мужчина примерно 30 лет получил тяжелейшие травмы. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место происшествия, выполняли реанимационные процедуры, однако были вынуждены констатировать смерть пострадавшего. Еще два человека получили легкие травмы. По сообщению медиков, они страдают от гипотермии (переохлаждения) и доставлены в больницу.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии. Предполагается, что люди, находившиеся в автомобиле, пытались проехать по узкой тропинке к неофициальному морскому пляжу, однако машина сошла с дороги и сорвалась в бассейн. Расследование продолжается.

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Суббота, 15 апреля 2017 г.
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