Убийство и самоубийство в Ашкелоне: разрешено к публикации имя подозреваемого

Полиция разрешила к публикации имя жителя Ашкелона, который, по результатам предварительного расследования, убил свою сожительницу и покончил с собой. Это 41-летний Владлен Трайбус.
Как сообщалось ранее, в субботу, 15 апреля, около 12:30, полиция получила сообщение о мужчине, выбросившемся из окна своей квартиры, расположенной на восьмом этаже одного из жилых домов по улице Бен Атар в Ашкелоне.
Полиция и пожарные, прибыв на место происшествия, проникли в квартиру погибшего, где было обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насилия.
Следователи израильской полиции ведут расследование обстоятельств происшедшего.