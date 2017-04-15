Убийство и самоубийство в Ашкелоне: разрешено к публикации имя подозреваемого

Полиция разрешила к публикации имя жителя Ашкелона, который, по результатам предварительного расследования, убил свою сожительницу и покончил с собой. Это 41-летний Владлен Трайбус.

Как сообщалось ранее, в субботу, 15 апреля, около 12:30, полиция получила сообщение о мужчине, выбросившемся из окна своей квартиры, расположенной на восьмом этаже одного из жилых домов по улице Бен Атар в Ашкелоне.

Полиция и пожарные, прибыв на место происшествия, проникли в квартиру погибшего, где было обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насилия.

Следователи израильской полиции ведут расследование обстоятельств происшедшего.