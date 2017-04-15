15 апреля 2017 г.
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В Израиле

Убийство и самоубийство в Ашкелоне: разрешено к публикации имя подозреваемого

время публикации: 23:36 | последнее обновление: 23:50 блог версия для печати фото
Убийство и самоубийство в Ашкелоне: разрешено к публикации имя подозреваемого

Полиция разрешила к публикации имя жителя Ашкелона, который, по результатам предварительного расследования, убил свою сожительницу и покончил с собой. Это 41-летний Владлен Трайбус.

Как сообщалось ранее, в субботу, 15 апреля, около 12:30, полиция получила сообщение о мужчине, выбросившемся из окна своей квартиры, расположенной на восьмом этаже одного из жилых домов по улице Бен Атар в Ашкелоне.

Полиция и пожарные, прибыв на место происшествия, проникли в квартиру погибшего, где было обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насилия.

Следователи израильской полиции ведут расследование обстоятельств происшедшего.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 апреля 2017 г.
Подозрение на убийство и самоубийство в Ашкелоне







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Суббота, 15 апреля 2017 г.
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