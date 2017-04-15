15 апреля 2017 г.
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В Израиле

Житель поселка Зарзир был похищен злоумышленниками, потребовавшими выкуп

время публикации: 18:54 | последнее обновление: 19:13 блог версия для печати фото
Житель поселка Зарзир был похищен злоумышленниками, потребовавшими выкуп

Житель поселка Зарзир был похищен злоумышленниками, потребовавшими у его родственников выкуп в размере нескольких тысяч шекелей, сообщает Nana10.

Однако, когда его брат обратился за помощью в полицию, планируемая похитителями сделка сорвалась: 40-летний мужчина был освобожден, а шестеро подозреваемых, все в возрасте около двадцати лет, задержаны.

В операции по освобождению похищенного, удерживаемого похитителями в районе кибуца Бейт-Римон, участвовали крупные силы полиции. Расследование продолжается.

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