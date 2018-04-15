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В Израиле

ЦАХАЛ уничтожил "туннель террора" на границе с Газой

время публикации: 10:07 | последнее обновление: 10:55 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ уничтожил туннель террора на границе с Газой
ЦАХАЛ уничтожил туннель террора на границе с Газой
ЦАХАЛ уничтожил туннель террора на границе с Газой
ВСЕ ФОТО

В воскресенье, 15 апреля, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в минувшие выходные был уничтожен "туннель террора", который вел из сектора Газы на территорию Израиля.

Согласно опубликованной информации, туннель был проложен боевиками "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) из района Джебалии.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что туннель был обнаружен военными на раннем этапе его строительства, велось наблюдение за работами по его прокладке.

Туннель был уничтожен в результате совместной операции сил южного округа, разведки, ВВС и инженерных войск.

По информации военных, речь идет о восьмом "туннеле террора", обнаруженном на границе с Газой с момента окончания операции "Нерушимая скала" (в августе 2014 года).

"ХАМАС продолжает вкладывать огромные средства в бесцельные попытки осуществить теракты путем прокладывания туннелей, вместо того, чтобы инвестировать средства в благосостояние жителей Газы", – говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отметил, что речь идет о самом глубоком и протяженном туннеле, который когда-либо прокладывали боевики из Газы. "Террористы вложили в прокладку этого туннеля миллионы долларов. Это те самые деньги, которые вместо того, чтобы облегчить положение жителей сектора, просто утонули в песках. Жители Газы, ХАМАС спускает ваши деньги на туннели, которые ведут в никуда. Мы обнаружим и уничтожим их все", – сказал глава оборонного ведомства.



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