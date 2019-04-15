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В Израиле

Два основателя проекта "Берешит" зажгут факел в День Независимости

время публикации: 14:46 | последнее обновление: 16:46 блог версия для печати фото
Кфир Дамари
Моррис Кан
Лунный аппарат "Берешит", созданный при участии компаний компании SpaceIL и IAI

Министр культуры и спорта Мири Регев сообщила филантропу и президенту НКО SpaceIl Моррису Кану и одному из трех основателей проекта "Берешит" Кфиру Дамари, что они зажгут факел во время официальной церемонии по случаю 71-го Дня Независимости Израиля.

Напомним, лунный аппарат "Берешит", созданный при участии компаний компании SpaceIL и IAI, был запущен с мыса Канаверал (США) 22 февраля. 4 апреля "Берешит" был выведен на орбиту Луны, таким образом Израиль вошел в короткий список держав, добившихся такого же успеха. При посадке на лунную поверхность 11 апреля произошел сбой одного из двигателей и была потеряна связь с аппаратом, в итоге "Берешит" разбился, не завершив в полной мере запланированную миссию.

Разработка первого израильского лунного аппарата началась несколько лет назад некоммерческой организацией SpaceIl в рамках международного конкурса Google Lunar X PRIZE. В 2017 году проект вышел в финал конкурса. Чтобы получить первый приз в размере 20 миллионов долларов, недостаточно первыми осуществить посадку лунохода на спутник: по изначальному плану, аппарат должен был преодолеть по поверхности Луны не менее 500 метров, передав на Землю фотографии и видео в высоком разрешении. Команда, пришедшая к "финишу" второй, получит приз в размере 5 млн долларов. Однако завершить разработку до конца года не удалось, и Google объявил об отмене конкурса.

Несмотря на это, в SpaceIl решили продолжить работу, находившуюся в финальной стадии. Руководству проекта удалось заручиться поддержкой министерства науки и государственной оборонной корпорации "Авиационная промышленность" (IAI). Общий бюджет проекта составил 95 миллионов долларов.

В субботу, 13 апреля, глава некоммерческой организации SpaceIl Моррис Кан объявил, что намерен приступить к осуществлению проекта "Берешит-2". "Мы это начали, мы должны это завершить. Мы должны достичь Луны", - сказал Кан.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 апреля 2019 г.
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