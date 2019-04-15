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15 апреля 2019 г.
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В Израиле

Президент Ривлин начинает консультации с представителями партий

время публикации: 07:55 | последнее обновление: 08:23 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Реувен Ривлин
Лидеры "Кахоль Лаван": Габи Ашкенази, Бени Ганц, Яир Лапид, Моше Яалон
Ави Дихтер ("Ликуд") и Авигдор Либерман (НДИ)

В понедельник, 15 апреля, президент Израиля Реувен Ривлин начинает консультации с представителями партий, прошедших в Кнессет, по вопросу о том, на кого возложить формирование будущей коалиции. Первой в канцелярию президента прибудут представители "Ликуда" Мири Регев, Ярив Левин и Давид Битан. Их встреча с Ривлиным начнется в 9:15.

В 10:00 начнется беседа Реувена Ривлина с представителями "Кахоль Лаван". Вторую по величине фракцию парламента будут представлять Габи Ашкенази, Ави Нисанкорен, Орна Барбивай, Рам Бен Барак, Цви Хаузер, Орли Фруман, Омер Янкелевич.

В 10:45 начнется встреча президента с представителями фракции ШАС, в 11:30 в канцелярию главы государства прибудут представители "Яадут а-Тора", в 12:15 – ХАДАШ-ТААЛ.

16 апреля президент встретится с представителями НДИ, "Ихуд Мифлагот а-Ямин", МЕРЕЦ, "Кулану" и РААМ-БАЛАД.

Впервые в истории государства беседы президента с представителями партий будут транслироваться в прямом эфире.

"Кахоль Лаван" и остальные партии левоцентристского блока порекомендуют президенту передать формирование правительства Бени Ганцу. В настоящий момент неизвестно, порекомендуют ли Ганца партии ХАДАШ-ТААЛ и РААМ-БАЛАД.

Биньямина Нетаниягу порекомендуют "Ликуд", "Кулану", а также ультраортодоксальные и правые партии. Неизвестно, порекомендует ли Нетаниягу партия НДИ.

После завершения консультаций и публикации 17 апреля окончательных результатов выборов, президент государства примет решение о том, кому передать полномочия по формированию правительства. Если не произойдет чего-то непредвиденного, этим человеком будет Биньямин Нетаниягу. Однако не исключено, что Ривлин встретится с главами двух крупнейших партий и попытается убедить их пойти на формирование правительства национального единства. В "Ликуде" и в "Кахоль Лаван" оценивают шансы на создание такого правительства как призрачные.

По закону, депутат формирующий коалицию, имеет на это 28 дней. Затем он может попросить и получить еще две недели. Если ему не удается сформировать коалицию за 42 дня, то полномочия переходят к другому депутату. В данном случае им может стать Бени Ганц, который получит 28 дней без дополнительных 14. Если и ему не удастся сформировать правительство, то будут объявлены новые выборы. До сегодняшнего дня лишь дважды попытки сформировать правительство заканчивались провалом: в 1990 году коалицию не смог создать Шимон Перес, а в 2008-м – Ципи Ливни. Однако в обоих случаях речь шла о создании правительства в действующем Кнессете, а не после выборов.

Несмотря на то, что коалиционные переговоры еще не начались, конкуренция за портфели в будущем правительстве уже идет. На пост министра обороны претендуют Авигдор Либерман (НДИ), Йоав Галант и Ави Дихтер ("Ликуд"), а премьер-министр Биньямин Нетаниягу взвешивает возможность оставить этот портфель за собой.

Канал "Решет" сообщил накануне, что Нетаниягу склоняется к тому, чтобы назначить на пост министра юстиции Ярива Левина. Отметим, что Левин является более радикальным в вопросе реформы судебной системы Израиля, чем его предшественница на этом посту Айелет Шакед. Также среди кандидатов на пост главы минюста называют Юваля Штайница и Гилада Эрдана. Этот же портфель требует для себя партия "Ихуд Мифлагот а-Ямин".

Партии НДИ и ШАС требуют предоставить им портфели министерства внутренних дел, а также алии и интеграции.



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