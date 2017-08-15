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Жители южного Тель-Авива опубликовали видео "об антисемитизме нелегалов из Африки"

время публикации: 16:10 | последнее обновление: 16:43 блог версия для печати фото
Жители южного Тель-Авива опубликовали видео "об антисемитизме нелегалов из Африки"

Сайт 20-го канала израильского телевидения и активисты Фронта за освобождение южного Тель-Авива подняли проблему, связанную с нахождением в Израиле тысяч нелегалов мусульманских стран Африки.

Жители южного Тель-Авива, объединившиеся для борьбы с наплывом беженцев, утверждают, что огромное количество выходцев из Африки являются антисемитами, не признают право Израиля на существование и открыто угрожают евреям. В подтверждение своих слов они отдали 20-му каналу снятое ими в южном Тель-Авиве видео.

На видео, опубликованном сайтом 20-го канала ИТВ, можно увидеть множество чернокожих мужчин, женщин и детей, которые заявляют в камеру, что "они благодарны нацистам, убивавшим евреям", "Израиль не принадлежит евреям", "вы уедете, а мы останемся", "это мусульманская страна". На видео также запечатлены лидеры общины, убеждающие своих соотечественников, что они должны чувствовать себя в Израиле как дома, поскольку они находятся в африканской стране.

Активисты, снявшие этот фильм, отмечают, что самым вызывающим образом ведут себя дети нелегалов, которым в рамках формального и неформального образования, внушается, что они являются такими же беженцами, какими были евреи в период Второй мировой войны.



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