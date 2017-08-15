В Израиль прибыли более 230 репатриантов из Америки, в их числе дочь посла США

Во вторник, 15 августа, в Израиль рейсом "Aliyah Flight 2017" прибыли 233 новых репатрианта из Северной Америки, среди которых оказалась Талия Фридман – дочь американского посла Давида Фридмана, сообщает The Jerusalem Post.

Посол США выступил на церемонии встречи этой группы репатриантов и сказал, что гордится дочерью, которая всегда мечтала жить в Израиле. У Талии медицинское образование, отмечается в публикации.

При этом на вопрос журналистов о том, будет ли Талия жить в Иерусалиме, Давид Фридман ответил так: "Она будет жить там, где захочет. Она большая девочка".

Многие из этой группы репатриировались по программе "Алия ле-ЦАХАЛ" и планируют вскоре начать службу в израильской армии.

Репатриация была осуществлена при поддержке "Сохнута", министерства алии и интеграции, а также организации "Нефеш бе-нефеш".

Перед новыми репатриантами выступили глава Еврейского агентства Натан Щаранский, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, лидер оппозиционной партии "Еш Атид" Яир Лапид и др.