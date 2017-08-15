БАГАЦ проведет обсуждение полномочий БАГАЦа отменять законы

Государство обратилось в БАГАЦ с просьбой провести обсуждение расширенной коллегией суда по вопросу о полномочиях Высшего суда справедливости.

Эта просьба последовала на фоне решения БАГАЦа отменить закон о налогообложении третьей квартиры. Ранее БАГАЦ вмешивался в решения законодательных и исполнительных структур лишь в том случае, если принятые ими решения противоречили одному из основных законов. На сей раз закон был отменен из-за процедурных нарушений в процессе его утверждения.

Как пишет "Исраэль а-Йом", обсуждение будет касаться не только отмененного закона, но и всех полномочий Верховного суда в отношениях с властными структурами.

В пресс-службе министра юстиции Айедет Шакед отказались комментировать эту информацию.