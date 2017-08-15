15 августа 2017 г.
последняя новость: 10:57
Шломит Малка пришла в себя
В Израиле появились библейские вина
От Малахова дождались сенсации
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:44 БАГАЦ проведет обсуждение полномочий БАГАЦа отменять законы
10:30 Мэрии Хайфы и соседних городов подали апелляцию против компании БАЗАН
10:08 Расследования против израильских политиков. Итоги опроса NEWSru.co.il
09:55 В домах семей террористов были конфискованы 100 тысяч шекелей
07:46 "Я игрок с большим запасом терпения". Интервью с Яиром Лапидом
07:25 "Исраэль а-Йом": Барак ведет переговоры с Габаем о возвращении в политику
07:07 Главы израильских спецслужб вылетят в Вашингтон на переговоры по Сирии
06:47 Шейх Раэд Салах задержан по подозрению в подстрекательстве
06:41 "Едиот Ахронот": Эхуд Ольмерт остался без охраны
05:45 Прогноз погоды на 15 августа: малооблачно и жарко
В Израиле

БАГАЦ проведет обсуждение полномочий БАГАЦа отменять законы

время публикации: 10:44 | последнее обновление: 10:44 блог версия для печати фото

Государство обратилось в БАГАЦ с просьбой провести обсуждение расширенной коллегией суда по вопросу о полномочиях Высшего суда справедливости.

Эта просьба последовала на фоне решения БАГАЦа отменить закон о налогообложении третьей квартиры. Ранее БАГАЦ вмешивался в решения законодательных и исполнительных структур лишь в том случае, если принятые ими решения противоречили одному из основных законов. На сей раз закон был отменен из-за процедурных нарушений в процессе его утверждения.

Как пишет "Исраэль а-Йом", обсуждение будет касаться не только отмененного закона, но и всех полномочий Верховного суда в отношениях с властными структурами.

В пресс-службе министра юстиции Айедет Шакед отказались комментировать эту информацию.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 15 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017