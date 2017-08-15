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В Израиле

Задержана банда, подозреваемая в десятках ограблений на юге и севере страны

время публикации: 13:27 | последнее обновление: 13:27 блог версия для печати фото
Часть денег находилась в сейфах, которые они перевезли на тракторах и электромобилях
Часть денег находилась в сейфах, которые они перевезли на тракторах и электромобилях

Полиция задержала четверых бедуинов в возрасте от 25 до 39 лет, которые подозреваются в совершении десятков взломов и ограблений в кибуцах на юге и севере страны. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает пресс-служба полиции.

Согласно подозрению, задержанные похитили крупные суммы денег.

Часть денег находилась в сейфах, которые они перевезли на тракторах и электромобилях для пожилых людей, похищенных в кибуце в районе Кинерета.

В полиции отмечают, что речь "идет о хитроумной банде, которая действовала по определенной схеме".

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