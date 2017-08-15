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В Израиле

"Исраэль а-Йом": Барак ведет переговоры с Габаем о возвращении в политику

время публикации: 07:25 | последнее обновление: 08:31 блог версия для печати фото
Эхуд Барак
Ави Габай

Глава партии "Авода" и лидер блока "Сионистский лагерь" Ави Габай ведет переговоры с бывшим премьер-министром Эхудом Бараком о присоединении его к предвыборному списку партии, сообщает во вторник, 15 августа, политический обозреватель газеты "Исраэль а-Йом" Мати Тухфельд.

Согласно опубликованной информации, речь идет о бронировании для Барака места в предвыборном списке партии. Барак откажется от намерения баллотироваться на пост главы партии и станет главным претендентом на пост министра обороны в том случае, если "Сионистский лагерь" войдет в правительство или сформирует его.

Как пишет Тухфельд, бывший премьер-министр возглавит "штаб генералов", который намерен создать в партии Ави Габай. Согласно замыслу Габая, создание такого штаба должно нейтрализовать отсутствие у него опыта в решении оборонных вопросов и проблем. Среди участников такого штаба называют имя генерал-майора запаса Амирама Левина, который поддерживал Габая в ходе праймериз на пост лидера "Аводы", генерал-майора запаса Йом-Това Самии, а также депутата Кнессета Омера Бар-Лева. Габай был бы заинтересован присоединить к этому штабу бывших начальников генштаба Габи Ашкенази и Бени Ганца, однако плохие отношения между Бараком и Ашкенази могут помешать этому. Бени Ганц не может принимать участия в политической деятельности до 2019 года.

Отметим, что в настоящий момент лидер "Аводы" не имеет полномочий бронировать места в предвыборном списке в Кнессет. Как пишет "Исраэль а-Йом", Барак, со своей стороны, не готов на должность "профессионального министра", каким мог стать генерал-майор запаса Амос Ядлин, являвшийся кандидатом от "Сионистского лагеря" на пост министра обороны при том, что не входил в предвыборный список.

В начале сентября Габай намерен созвать конференцию партии "Авода", на которой будет внесен ряд изменений в устав партии, в том числе касающихся права главы партии бронировать места для кандидатов. "Исраэль а-Йом" отмечает, что бронирование касается лишь Эхуда Барака, все остальные члены "штаба генералов" должны будут баллотироваться на праймериз.

В окружении Ави Габая опровергают информацию, опубликованную изданием: "Эхуд Барак достойный человек, однако в настоящий момент нет никаких контактов и никаких конкретных бесед, все будет проверяться перед самыми выборами".

На прошлой неделе стало известно, что известный комик Йоси Видер позвонил политическому обозревателю Второго канала ИТВ Амнону Абрамовичу и представился Эхудом Бараком. В ходе беседы Видер, удачно пародировавший Барака, поделился с Абрамовичем "своим" мнением о необходимости, как можно быстрее завершить эпоху Биньямина Нетанияга во главе правительства. "Мы говорили об этом уже раньше, и ты согласился со мной. Надо положить конец власти Биньямина Нетаниягу, надо вышвырнуть его отсюда", – сказал Видер-"Барак". Абрамович, который был уверен, что беседует с Эхудом Бараком, не спорил. "Это бесспорно, но на тебе лежит большая доля вины за то, что Биби еще здесь", – ответил он.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 августа 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 июля 2017 г.
Главой партии "Авода" избран Ави Габай







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Вторник, 15 августа 2017 г.
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