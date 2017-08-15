Мэрии Хайфы и соседних городов подали апелляцию против компании БАЗАН

Во вторник, 15 августа, мэрии Хайфы, Нешера, Кирьят-Аты, Кирьят-Бялика, Кирьят-Моцкина, Кирьят-Тивона и регионального совета Звулун подали в окружной суд в Хайфе апелляцию против решения утвердить программу расширения нефтеперерабатывающих заводов группы БАЗАН "Батей зикук".

Это решение было принято Национальным советом по планированию и строительству и апелляционной подкомиссией совета.

Истцы утверждают, что в опубликованной программе не упоминается о правах на расширение "Батей Зикук", а поэтому ее нельзя утвердить.

25 июля в Хайфе прошла демонстрация против расширения нефтеперерабатывающих заводов. В мероприятии приняли участие более 500 человек, которые потребовали от правительства более энергичных шагов для улучшения экологии в районе Хайфского залива.