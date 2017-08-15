Житель Бейт-Ицхака, застреливший грабителя в своем доме, не предстанет перед судом

В четверг, 15 августа, прокуратура Центрального округа сообщила о своем решении закрыть дело против 86-летнего мужчины, застрелившего грабителя в своем доме. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

В выпуске новостей отмечалось, что следственные органы пришли к выводу, что мужчина, вернувшись поздно вечером домой и обнаружив грабителей, чувствовал, что его жизни угрожает опасность, и он защищался.

Инцидент произошел поздно вечером 10 июля в мошаве Бейт-Ицхак, недалеко от Нетании. 86-летний мужчина, застав в своем доме двух незнакомых мужчин, применил огнестрельное оружие. Один из грабителей - был убит на месте, второй - получил тяжелое ранение и до сих пор находится в больнице.





