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В Израиле

Житель Бейт-Ицхака, застреливший грабителя в своем доме, не предстанет перед судом

время публикации: 21:18 | последнее обновление: 21:32 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 10 июля 2017 года

В четверг, 15 августа, прокуратура Центрального округа сообщила о своем решении закрыть дело против 86-летнего мужчины, застрелившего грабителя в своем доме. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

В выпуске новостей отмечалось, что следственные органы пришли к выводу, что мужчина, вернувшись поздно вечером домой и обнаружив грабителей, чувствовал, что его жизни угрожает опасность, и он защищался.

Инцидент произошел поздно вечером 10 июля в мошаве Бейт-Ицхак, недалеко от Нетании. 86-летний мужчина, застав в своем доме двух незнакомых мужчин, применил огнестрельное оружие. Один из грабителей - был убит на месте, второй - получил тяжелое ранение и до сих пор находится в больнице.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 июля 2017 г.
В мошаве Бейт-Ицхак застрелен грабитель, его сообщник ранен







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