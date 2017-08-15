Полиция: семья террориста, убившего израильтян в Халамише, знала о его намерениях

Во вторник, 15 августа, будет подано исковое заявление прокурора против родственников Умара аль-Абада, террориста, который 21 июля убил израильтян в поселении Халамиш.

Отец, мать, два брата и дядя аль-Абада, задержанные на этой неделе, будут обвинены в непредотвращении преступления. По данным следствия, они знали о намерении аль-Абада совершить теракт, но ничего не сделали для его предотвращения и не сообщили об этом ни израильским, ни палестинским властям.

Напомним, аль-Абад преодолел забор безопасности, окружающий поселение Халамиш, проник в дом семьи Саломон, где шло празднование рождения еще одного внука Йосефа и Товы. Террорист, вооруженный ножом, напал на людей, находившихся в доме. Йосеф Саломон (70 лет), а также его дети Хая (46 лет) и Эльад (35 лет) были убиты. Това Саломон, жена Йосефа, получила тяжелые ранения.

Михаль Саломон, жена Эльада, вместе с пятью детьми, укрылись на втором этаже дома, и это спасло им жизнь. Михаль сообщила в полицию и в службу скорой помощи о нападении террориста.

Однако еще до того, как силы безопасности прибыли на место теракта, нападавшего нейтрализовал А., военнослужащий подразделения кинологов "Окец". Террорист получил ранения и был доставлен в больницу "Бейлинсон", откуда его направили в общую службу безопасности (ШАБАК).