СМИ: полиция приступила к проверке жалоб на нарушения во время выборов в "Гистадруте"

По информации 2-го канала ИТВ, полиция приступила к проверке жалоб на нарушения, которые якобы были допущены во время выборов в "Гистадруте".

Проверка была начата по распоряжению юридического советника правительства Авихая Мандельблита и прокуратуры. Проверка осуществляется отделом по борьбе с экономическими преступлениями и мошенничеством "Лахав-433". Следователи должны дать свое заключение о том, имеются ли основания для возбуждения уголовного дела.

Отметим, что накануне, 14 августа, Окружной суд Тель-Авива отклонил требование Шели Яхимович аннулировать результаты выборов в "Гистадруте". В решении суда указывалось, что только внутренний суд Всеизраильской федерации профсоюзов обладает необходимыми полномочиями, чтобы рассматривать апелляции, связанные с выборами в этой организации.

Выборы в "Гистадруте" состоялись 26 мая. В них победил действующий председатель организации Ави Нисанкорен, набрав на 55 тысяч голосов больше, чем Шели Яхимович. Шели Яхимович, в свою очередь, объявила соперника в фальсификации результатов голосования.