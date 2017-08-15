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СМИ: полиция приступила к проверке жалоб на нарушения во время выборов в "Гистадруте"

время публикации: 20:52 | последнее обновление: 20:52 блог версия для печати фото
СМИ: полиция приступила к проверке жалоб на нарушения во время выборов в "Гистадруте"

По информации 2-го канала ИТВ, полиция приступила к проверке жалоб на нарушения, которые якобы были допущены во время выборов в "Гистадруте".

Проверка была начата по распоряжению юридического советника правительства Авихая Мандельблита и прокуратуры. Проверка осуществляется отделом по борьбе с экономическими преступлениями и мошенничеством "Лахав-433". Следователи должны дать свое заключение о том, имеются ли основания для возбуждения уголовного дела.

Отметим, что накануне, 14 августа, Окружной суд Тель-Авива отклонил требование Шели Яхимович аннулировать результаты выборов в "Гистадруте". В решении суда указывалось, что только внутренний суд Всеизраильской федерации профсоюзов обладает необходимыми полномочиями, чтобы рассматривать апелляции, связанные с выборами в этой организации.

Выборы в "Гистадруте" состоялись 26 мая. В них победил действующий председатель организации Ави Нисанкорен, набрав на 55 тысяч голосов больше, чем Шели Яхимович. Шели Яхимович, в свою очередь, объявила соперника в фальсификации результатов голосования.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 августа 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 мая 2017 г.
Яхимович обвинила Нисанкорена в фальсификации выборов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 мая 2017 г.
Нисанкорен победил на выборах председателя Всеобщей федерации профсоюзов







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