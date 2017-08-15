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В Израиле

После госпитализации Люси Дубинчик больница "Ихилов" объявила войну папарацци

время публикации: 22:08 | последнее обновление: 22:22 блог версия для печати фото
После госпитализации Люси Дубинчик больница "Ихилов" объявила войну папарацци

После того, как в течение короткого времени в больницу "Ихилов" с травмами были доставлены актриса Люся Дубинчик и фотомодель Шломит Малка, администрация клиники изменила правила, касающиеся работы журналистов в ее стенах. Врачи устали от пристального внимания СМИ.

Пресс-служба "Ихилов" разослала в редакции ведущих средств массовой информации документ, в котором, в частности, говорится, что отныне запрещается выходить в прямой эфир из стен больницы, так как это чревато нарушением врачебной тайны, а также создает неудобства для пациентов и персонала.

Кроме того, журналистов "выселят" с третьего этажа, на котором находятся палаты интенсивной терапии, а также из коридора, который ведет в операционные. Администрация предупредила, что нарушителями этого правила будут заниматься сотрудники службы безопасности больницы.

Кроме того, пресс-служба "Ихилов" предупредила: в случае госпитализации известных людей, ни одно СМИ не получит эксклюзивного права на информацию. Папарацци, который будет досаждать пресс-службе или охранникам, будет удален с территории больницы.



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