Шейх Раэд Салах задержан по подозрению в подстрекательстве

Пресс-служба полиции сообщила о задержании высокопоставленного активиста Северного крыла Исламского движения по подозрению в подстрекательстве к насилию и террору, а также в членстве в запрещенной организации.

Расследование против задержанного проводилось совместно с общей службой безопасности (ШАБАК) по распоряжению государственной прокуратуры и под контролем юридического советника правительства.

Согласно данным следствия, уже после объявления организации вне закона подозреваемый несколько раз публично выступал перед различными аудиториями, распространяя идеологию Северного крыла и призывая к насилию.

Портал walla и другие СМИ сообщают, что задержанный активист - лидер запрещенного движения шейх Раэд Салах.