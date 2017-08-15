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В Израиле

Шейх Раэд Салах задержан по подозрению в подстрекательстве

время публикации: 06:47 | последнее обновление: 07:15 блог версия для печати фото
шейх Раэд Салах

Пресс-служба полиции сообщила о задержании высокопоставленного активиста Северного крыла Исламского движения по подозрению в подстрекательстве к насилию и террору, а также в членстве в запрещенной организации.

Расследование против задержанного проводилось совместно с общей службой безопасности (ШАБАК) по распоряжению государственной прокуратуры и под контролем юридического советника правительства.

Согласно данным следствия, уже после объявления организации вне закона подозреваемый несколько раз публично выступал перед различными аудиториями, распространяя идеологию Северного крыла и призывая к насилию.

Портал walla и другие СМИ сообщают, что задержанный активист - лидер запрещенного движения шейх Раэд Салах.

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