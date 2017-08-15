Либерман распорядился конфисковать деньги и имущество семей террористов, полученные от ХАМАСа

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман распорядился конфисковать финансовые средства и имущество, которые были переправлены террористической организацией ХАМАС семьям боевиков, совершивших теракты против граждан Израиля. В общей сложности было конфисковано имущество на сумму более 130 тысяч шекелей и в дополнение к этому 100 тысяч шекелей наличными, сообщает пресс-служба минобороны.

В ходе совместной операции службы общей безопасности (ШАБАК) и полиции Израиля были обнаружены финансовые каналы, по которым ХАМАС переводил деньги членам семей террористов этой организации, в том числе и совершившим тяжкие преступления. Данные потоки контролировались функционерами ХАМАСа, находящимися в секторе Газы, и их целью была не только поддержка террора, но и финансовая поддержка семей террористов.

В ходе операции были проведены обыски в восьми домах и конфискованы средства, переданные ХАМАСом семье террориста Хасана Маани из Бейт Ханина, совершившего в октябре 2015 года теракт с применением холодного оружия в квартале Писгат-Зеэв, в котором были тяжело ранены двое израильтян, а также семье Тарека Абу Афра, участвовавшего в похищении и убийстве солдата Нахшона Ваксмана в 1994 году.

Отметим, что о действиях израильских спецслужб против семей, получающих финансирование от ХАМАСа, сообщают не только израильские, но и палестинские СМИ, в частности агентство Safa.