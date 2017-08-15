В связи с обрушением моста перекрыты несколько выездов на трассу номер 4

В связи с обрушением моста на трассе номер 4 в районе Бней-Брака дорожная полиция перекрыла несколько выездов на это шоссе.

Согласно сообщению полицейской пресс-службы, перекрыты съезд на трассу в южном направлении с развязки Эм а-Мошавот, выезд на трассу в южном направлении с улицы Жаботински в Бней-Браке и ряд других выездов в Бней-Браке и Гиват-Шмуэле.

Кроме того, на развязке Месубим движение по трассе номер 4 в северном направлении перенаправляется на шоссе номер 461, а на развязке Алуф Саде – на шоссе 471.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 14 августа, на шоссе №4, между Бней-Браком и Гиват-Шмуэлем, обрушился пешеходный мост.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что к обрушению моста могло привести то, что водитель грузового автомобиля врезался в одну из опор. При этом, по словам одного из свидетелей аварии, стрела подъемного крана, установленная на грузовой платформе, уперлась в мост, что привело к его обрушению.