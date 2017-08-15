Главы израильских спецслужб вылетят в Вашингтон на переговоры по Сирии

На текущей неделе в США для переговоров по Сирии из Израиля вылетит высокопоставленная оборонная делегация. Как сообщает "Гаарец", возглавит делегацию директор службы внешней разведки "Мосад" Йоси Коэн.

Также в руководство делегации войдут командующий военной разведкой (АМАН) генерал-майор Герци Галеви и начальник военно-политического управления в министерстве обороны Зоар Палти.

Согласно изданию, ссылающемуся на источник в Белом доме, в США делегация проведет совещания с советником президента по национальной безопасности генералом Гербертом МакМастером, его заместительницей Диной Пауэлл, посланником президента США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблатом и другими высокопоставленными фигурами.

В ходе встреч не будет обсуждаться палестино-израильский конфликт. Основная тема переговоров – израильские нужды в сфере безопасности в связи с ситуацией в Сирии и Ливане, включая вопрос прекращения огня в прилегающих к Израилю районах Южной Сирии.

В Израиле настаивают, чтобы США потребовали выдворения из Сирии иранских подразделений и шиитских милиций.