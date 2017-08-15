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В Израиле

В результате обрушения моста на шоссе №4 погиб 58-летний Элихай Тадри

время публикации: 12:26 | последнее обновление: 12:51 блог версия для печати фото
На месте обрушения моста, 14 августа 2017 года
На месте обрушения моста, 14 августа 2017 года
На месте обрушения моста, 14 августа 2017 года
ВСЕ ФОТО

В результате обрушения пешеходного моста вечером в понедельник, 14 августа, на шоссе №4 возле Бней-Брака погиб 58-летний житель Холона Элихай Тадри. Он находился за рулем грузового автомобиля, на который упал мост. Трасса №4 уже открыта для движения. СМИ публикуют кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент аварии.

Как отмечает сайт Ynet, мост упал на водительскую кабину, и у Тадри не было шанса выжить. Супруга покойного рассказала, что она разговаривала с ним по телефону, когда произошла авария, и она сразу же поняла, что погибший водитель грузовика – это он.

Лишь через четыре часа после аварии спасателям удалось достать из кабины тело Тадри.

В компании "Нетивей Исраэль" передали, что, согласно результатам первичного расследования, к обрушению моста привел сильный удар, нанесенный подъемным краном, который был установлен на грузовике.

Как пишет сайт Walla, расследование департамента дорожного движения показало, что водитель грузовика выехал из Холона и двигался по шоссе №4. Он успел проехать под четырьмя пешеходными мостами, которые находятся на одной высоте над трассой.

В районе Гиват-Шмуэля водитель остановился, при этом стрела подъемного крана возвышалась на 5,05 метра. На видеозаписи, где грузовик запечатлен за несколько секунд до аварии, видно, что стрела раскрыта. Пока непонятно, что привело к поднятию стрелы: техническая неисправность или человеческий фактор.

В связи с обрушением моста шоссе №4 в районе аварии было перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях. Были перекрыты съезд на трассу №4 в южном направлении с развязки Эм а-Мошавот, выезд на трассу в южном направлении с улицы Жаботински в Бней-Браке и ряд других выездов в Бней-Браке и Гиват-Шмуэле.

В скором времени планируется восстановить разрушенный пешеходный мост. Эти работы неизбежно приведут к затруднениям движения по 4-й трассе.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 августа 2017 г.
Скончался водитель грузовика, на который обрушился мост на 4-й трассе
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В связи с обрушением моста перекрыты несколько выездов на трассу номер 4
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 августа 2017 г.
В Бней-Браке обрушился пешеходный мост







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