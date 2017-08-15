В результате обрушения моста на шоссе №4 погиб 58-летний Элихай Тадри

В результате обрушения пешеходного моста вечером в понедельник, 14 августа, на шоссе №4 возле Бней-Брака погиб 58-летний житель Холона Элихай Тадри. Он находился за рулем грузового автомобиля, на который упал мост. Трасса №4 уже открыта для движения. СМИ публикуют кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент аварии.

Как отмечает сайт Ynet, мост упал на водительскую кабину, и у Тадри не было шанса выжить. Супруга покойного рассказала, что она разговаривала с ним по телефону, когда произошла авария, и она сразу же поняла, что погибший водитель грузовика – это он.

Лишь через четыре часа после аварии спасателям удалось достать из кабины тело Тадри.

В компании "Нетивей Исраэль" передали, что, согласно результатам первичного расследования, к обрушению моста привел сильный удар, нанесенный подъемным краном, который был установлен на грузовике.

Как пишет сайт Walla, расследование департамента дорожного движения показало, что водитель грузовика выехал из Холона и двигался по шоссе №4. Он успел проехать под четырьмя пешеходными мостами, которые находятся на одной высоте над трассой.

В районе Гиват-Шмуэля водитель остановился, при этом стрела подъемного крана возвышалась на 5,05 метра. На видеозаписи, где грузовик запечатлен за несколько секунд до аварии, видно, что стрела раскрыта. Пока непонятно, что привело к поднятию стрелы: техническая неисправность или человеческий фактор.

В связи с обрушением моста шоссе №4 в районе аварии было перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях. Были перекрыты съезд на трассу №4 в южном направлении с развязки Эм а-Мошавот, выезд на трассу в южном направлении с улицы Жаботински в Бней-Браке и ряд других выездов в Бней-Браке и Гиват-Шмуэле.

В скором времени планируется восстановить разрушенный пешеходный мост. Эти работы неизбежно приведут к затруднениям движения по 4-й трассе.