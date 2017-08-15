СМИ назвали имя нового избранника Джуди Шалом Нир-Мозес

Гай Пинес, ведущий ежедневного шоу "Эрев Тов им Гай Пинес", обнародовал имя мужчины, ради которого, как утверждает журналист, Джуди Шалом Нир-Мозес оставила бывшего министра внутренних дел Сильвана Шалома.

По словам Гая Пинеса, новым избранником Джуди Шалом Нир Мозес стал Ави Ротенберг, следователь подразделения полиции по расследованию мошенничества. До знакомства с Джуди он занимался одним из дел, связанных с именем главы правительства Биньямина Нетаниягу. Однако из-за близости к Джуди от этого дела он был отстранен.

Сайт "Мако", в свою очередь сообщает, что Джуди Шалом Нир-Мозес и Сильван Шалом продолжают жить под одной крышей. Они вместе принимают гостей и ведут общий бизнес.

Но свой День рождения Джуди провела с Ави Ротенбергом в Мадриде. Видео из этой поездки "утекло" в интернет. Сама Джуди утверждает, что Ротенберг - ее близкий друг, но не новый избранник.

9 августа Сильван Шалом и Джуди Шалом Нир Мозес объявили о своем решении развестись после 24 лет брака.