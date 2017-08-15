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В домах семей террористов были конфискованы 100 тысяч шекелей

время публикации: 09:55 | последнее обновление: 10:02 блог версия для печати фото
В домах семей террористов были конфискованы 100 тысяч шекелей

В ночь на вторник, 15 августа, сотрудники полиции и ШАБАКа провели обыски в домах семей террористов, которые получили деньги от ХАМАСа за совершение терактов.

Обыски были проведены в восьми домах в иерусалимских кварталах Рас аль-Амуд, Байт-Ханина, Исауийа, Вади Джоз.

Во время обысков были изъяты наличные деньги в израильской и иностранной валюте на сумму 100 тысяч шекелей, украшения и частный автомобиль.

В феврале этого года в ходе обысков в домах семей террористов были изъяты 200 тысяч шекелей, чеки, два автомобиля, грузовик и украшения. Также были задержаны 14 подозреваемых.

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