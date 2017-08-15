"Едиот Ахронот": Эхуд Ольмерт остался без охраны

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт замечен гуляющим без охраны, сообщает во вторник, 15 августа, газета "Едиот Ахронот". В статье напоминается: недавно стало известно, что и другой экс-премьер Эхуд Барак больше не имеет личной охраны и носит с собой пистолет.

В публикации также отмечено, что сыновей действующего главы правительства Биньямина Нетаниягу сопровождают охранники, хотя ни Яир, ни Авнер Нетаниягу не являются государственными деятелями.

2 июля этого года Эхуд Ольмерт вышел из тюрьмы, в которой провел 16 месяцев из 27, к которым был приговорен по делу Holyland и по "делу Талански".

4 июля президент Израиля Реувен Ривлин подписал указ о помиловании Ольмерта. С экс-главы правительства были сняты все ограничения, наложенные на него комиссией по условно-досрочному освобождению.