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В Израиле

"Едиот Ахронот": Эхуд Ольмерт остался без охраны

время публикации: 06:41 | последнее обновление: 06:41 блог версия для печати фото
Эхуд Ольмерт

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт замечен гуляющим без охраны, сообщает во вторник, 15 августа, газета "Едиот Ахронот". В статье напоминается: недавно стало известно, что и другой экс-премьер Эхуд Барак больше не имеет личной охраны и носит с собой пистолет.

В публикации также отмечено, что сыновей действующего главы правительства Биньямина Нетаниягу сопровождают охранники, хотя ни Яир, ни Авнер Нетаниягу не являются государственными деятелями.

2 июля этого года Эхуд Ольмерт вышел из тюрьмы, в которой провел 16 месяцев из 27, к которым был приговорен по делу Holyland и по "делу Талански".

4 июля президент Израиля Реувен Ривлин подписал указ о помиловании Ольмерта. С экс-главы правительства были сняты все ограничения, наложенные на него комиссией по условно-досрочному освобождению.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июля 2017 г.
Эхуд Ольмерт был задержан на паспортном контроле аэропорта Бен-Гурион
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 июля 2017 г.
Президент удовлетворил просьбу экс-главы правительства о помиловании
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 июля 2017 г.
Эхуд Ольмерт вышел из тюрьмы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июня 2017 г.
Комиссия ШАБАС удовлетворила просьбу Ольмерта об условно-досрочном освобождении







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