Прогноз погоды на 15 августа: малооблачно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 15 августа, будет малооблачно и жарко. Температура немного ниже, чем вчера, и незначительно выше среднесезонной.

В Иерусалиме – 20-31 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 25-29, в Эйлате – 28-41. В Беэр-Шеве – 23-35, в Мицпе-Рамоне – 19-32, на побережье Мертвого моря – 30-39, в Ашкелоне – 27-31, в Ариэле – 22-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-38, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 100-200 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В среду – без изменений. В четверг-пятницу ожидается постепенное повышение температуры.