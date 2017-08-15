Расследования против израильских политиков. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Расследования против израильских политиков". В опросе, который проводился в течение одних суток, 14-15 августа, приняли участие 2.695 респондентов (2.441 из них ответил на все 16 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Только 18% опрошенных считают, что досрочные выборы в Кнессет уже неизбежны. Противоположного мнения придерживаются 62% респондентов. 20% затрудняются с прогнозом.

69% наших читателей говорят, что достаточно внимательно следят за ходом расследований в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Был задан вопрос: "Согласны ли вы с утверждением Нетаниягу о том, что "левые и СМИ ведут охоту с целью устранения премьер-министра"?" 44,5% ответили: "Да. Нетаниягу необоснованно преследуют". 35,5% выбрали ответ: "Да. Но это не означает, что Нетаниягу невиновен". И только 17% сказали: "Нет. Нетаниягу подстрекает против демократических институтов, делающих свою работу".

Вопрос: "Нетаниягу утверждает, что "ничего не будет, так как ничего не было и нет". Верите ли вы ему?" 31% опрошенных сказали: "Да, верю. Полагаю, что Нетаниягу не совершил ничего предосудительного". 32% ответили: "Я считаю, что Нетаниягу действовал неэтично, но не нарушал закон". 13% выбрали ответ: "Мне кажется, что Нетаниягу виновен, но в незначительных правонарушениях". 18% заявили: "Нет, не верю. Судя по тому, что уже известно, Нетаниягу совершил тяжкие преступления".

Следующий вопрос был сформулирован так: "В случае подачи обвинительного заключения должен ли премьер-министр уйти в отставку?" 51% респондентов заявили: "Нет, закон этого не требует, а мы – государство закона". 18% ответили: "Должен, но только если ему будет предъявлено обвинение во взяточничестве". Ответ 28,5% был таков: "Должен, премьер-министр не может руководить страной, являясь обвиняемым в уголовных преступлениях".

48% заявили, что не голосовали за "Ликуд" раньше и не собираются голосовать за эту партию на следующих выборах. Почти 6% сказали, что хотя и не голосовали раньше за "Ликуд", на фоне расследований против Нетаниягу готовы отдать свой голос за эту партию. Столько же, 6%, сказали, что раньше голосовали за "Ликуд", но на фоне расследований за эту партию не проголосуют. 30,5% заявили, что голосовали и будут голосовать за "Ликуд". Таким образом, можно предположить, что расследования против Нетаниягу и его приближенных не повлияют на число голосов, которое принесут этой партии на следующих выборах русскоязычные избиратели.

53% участников опроса выразили уверенность в том, что уход Нетаниягу из политики, если это случится, не приведет к расколу "Ликуда". 23% придерживаются противоположной точки зрения. Прочие затруднились с прогнозом.

Читателям был задан вопрос: "Кого бы вы хотели видеть во главе партии "Ликуд" в случае ухода Биньямина Нетаниягу из политики?" Больше всего голосов, 26%, набрал Исраэль Кац. Далее следуют: Гидеон Саар – 17%, Моше Фейглин – 6,5%, Зеэв Элькин – 6%, Юлий Эдельштейн – 6%, Моше Яалон – 2%. Остальные набрали менее 2% голосов.

Был задан вопрос: "Кого бы вы хотели видеть главой правительства, если Биньямин Нетаниягу уйдет из политики?" Больше всего голосов, 24%, был отдано за Авигдора Либермана, лидера партии "Наш дом Израиль". 17% получил Исраэль Кац ("Ликуд"). 11% проголосовали за Гидеона Саара ("Ликуд"). 10% – за Яира Лапида ("Еш Атид"). Далее следуют: Нафтали Беннет ("Байт Иегуди") – 5%, Моше Фейглин ("Ликуд") – 4%, Айелет Шакед ("Байт Иегуди") – 3%, Моше Кахлон ("Кулану") – 2%. Прочие набрали менее 2% голосов.

24% опрошенных выразили свое согласие с тем, что подача обвинений по делу 242, в рамках которого были предъявлены обвинения бывшей замминистра внутренних дел и экс-генсекретарю партии НДИ Фаине Киршенбаум, является "приметой" досрочных выборов. Но 63% с этим не согласились.

При этом 41% согласны с утверждением о том, что дело 242 сфабриковано для того, чтобы нанести ущерб партии "Наш дом Израиль". 39% с этим не согласны.

47% заявили, что не голосовали за НДИ раньше и не собираются голосовать за эту партию на следующих выборах. 4% сказали, что хотя и не голосовали раньше за НДИ, на фоне расследований по делу 242 готовы отдать свой голос за эту партию. 8% заявили, что раньше голосовали за НДИ, но на фоне расследований за эту партию не проголосуют. 29% заявили, что голосовали и будут голосовать за НДИ. Таким образом, можно предположить, что расследования по делу 242 нанесут НДИ незначительный электоральный ущерб.

Следующий вопрос был поставлен так: "В связи с перспективой досрочных выборов вновь говорят о совместном участии в них партий "Ликуд" и НДИ. Проголосуете ли вы за совместный список "Ликуд+НДИ"?" 28% выбрали ответ: "Однозначно, да". 24% – "Скорее да, чем нет". 13% – "Скорее нет, чем да". 28,5% – "Однозначно, нет". Таким образом, можно предположить, что общим списком "Ликуд" и НДИ наберут немного меньше "русских" голосов, чем по отдельности.

25% опрошенных считают, что очередное расследование против Арье Дери приведет к его уходу из политики. 42% придерживаются противоположного мнения. 33% затруднились дать прогноз.

Был задан вопрос: "Может ли смена руководства партии ШАС привести к досрочным выборам?" 42% считают, что досрочных выборов точно не будет по этой причине. 37,5% полагают, что такое возможно в сочетании с другими факторами. Менее 3% выбрали ответ: "Да, безусловно".

Последний вопрос звучал так: "Согласны ли вы с конспиративной теорией, в соответствии с которой правоохранительные органы инициируют расследования против израильских политиков по настоянию некой группы влиятельных людей?" Больше всего голосов, 38%, было однозначно отдано в поддержку этой теории заговора. 29% выбрали ответ: "Это не совсем так, хотя отчасти верно". 15% ответили: "Нет, хотя и складывается такое впечатление". Ответ 12,5% звучал так: "Нет, это абсолютная чушь".





