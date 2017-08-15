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Опубликован список школ, отличившихся по результатам прошлого учебного года

время публикации: 14:37 | последнее обновление: 14:37 блог версия для печати фото
Опубликован список школ, отличившихся по результатам прошлого учебного года

Во вторник, 15 августа, министерство просвещения опубликовало список школ, отличившихся по результатам учебного года 2016-2017. Учебные заведения, вошедшие в список, получат от минпроса премии в размере от 3 до 8 тысяч шекелей.

Школы отбираются по таким критериям, как предотвращение отчислений, призыв в ЦАХАЛ, процент получивших аттестат зрелости, процент отличников. Поощряются в первую очередь те школы, которые сумели добиться наиболее значительных улучшений результатов своих учащихся по сравнению с предыдущим годом.

В список вошли 285 школ, учащиеся старших классов которых отличились в пошлом учебном году. Среди них 53% составили государственные школы в еврейском секторе, 32% - государственные религиозные школы, 8,5% - арабские школы, 5% - ультраортодоксальные школы и по 1% - друзские и бедуинские школы.

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