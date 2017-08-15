Минздрав: зараженный бешенством шакал напал на нескольких человек в заповеднике Тель-Дан

Зараженный бешенством шакал напал на туристку и работников в заповеднике Тель-Дан в Верхней Галилее. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает министерство здравоохранения.

В ведомстве просят граждан, которые напрямую, либо через своих домашних питомцев контактировали с бродячими животными в этом районе в период с 31 июля по 12 августа, обратиться в бюро здравоохранения в Цфате по телефонам 04-6994218 или 04-6994257.

Можно обратиться также в любое бюро по месту жительства. Сотрудники бюро примут решение о необходимости превентивного лечения.