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Минздрав: зараженный бешенством шакал напал на нескольких человек в заповеднике Тель-Дан

время публикации: 15:38 | последнее обновление: 15:38 блог версия для печати

Зараженный бешенством шакал напал на туристку и работников в заповеднике Тель-Дан в Верхней Галилее. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает министерство здравоохранения.

В ведомстве просят граждан, которые напрямую, либо через своих домашних питомцев контактировали с бродячими животными в этом районе в период с 31 июля по 12 августа, обратиться в бюро здравоохранения в Цфате по телефонам 04-6994218 или 04-6994257.

Можно обратиться также в любое бюро по месту жительства. Сотрудники бюро примут решение о необходимости превентивного лечения.

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