Управление тюрем изъяло у заключенных бюстгальтеры на металлическом каркасе

После попытки самоубийства одной из заключенных в тюрьме "Неве Тирца" Управление тюрем внесло изменения в инструкции, касающиеся бюстгальтеров с металлическими дугообразными каркасами, пишет сайт "Маарив".

В соответствии с новой инструкцией администрация тюрьмы "Неве Тирца" потребовала от женщин-заключенных вытащить металлический каркас из лифчиков. Отказавшимся выполнить это требование было предложено сдать бюстгальтеры в камеру хранения.

"Маарив" пишет, что неделю назад охранники обнаружили женщину-заключенную, которая вытащив из бюстгальтера металлическую дужку каркаса, попыталась вскрыть себе вены. Этот инцидент заставил Управление тюрем пересмотреть свое отношение к этому предмету женского туалета.

В Управление тюрем подтвердили наличие новой инструкции и отметили, что администрация тюрем предпринимает меры для обеспечения безопасности заключенных.





