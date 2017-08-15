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В Израиле

Биньямин Нетаниягу: "Путешествуйте по Израилю и берите с собой детей"

время публикации: 19:31 | последнее обновление: 19:31 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу: "Путешествуйте по Израилю и берите с собой детей"

Глава правительства, вернувшись из поездки по северу Израиля, отчитался о своем путешествии в Facebook.

"Сегодня мы совершили прогулку по Национальному парку Сусита на севере страны, где 2200 лет назад был основан эллинистический полис Гиппос. В последствии город превратился в сирийский форпост, который был освобожден отважными бойцами Эйн-Гева в годы Войны за независимость", - написал Биньямин Нетаниягу.

"Мы живем в прекрасной стране - маленькой, но с множеством потрясающих пейзажей и исторических объектов, которые просто дух захватывают. Путешествуйте сами и с детьми, наслаждайтесь красотами нашей страны", - призвал глава правительства своих друзей.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 марта 2015 г.
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