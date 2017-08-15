Биньямин Нетаниягу: "Путешествуйте по Израилю и берите с собой детей"

Глава правительства, вернувшись из поездки по северу Израиля, отчитался о своем путешествии в Facebook.

"Сегодня мы совершили прогулку по Национальному парку Сусита на севере страны, где 2200 лет назад был основан эллинистический полис Гиппос. В последствии город превратился в сирийский форпост, который был освобожден отважными бойцами Эйн-Гева в годы Войны за независимость", - написал Биньямин Нетаниягу.

"Мы живем в прекрасной стране - маленькой, но с множеством потрясающих пейзажей и исторических объектов, которые просто дух захватывают. Путешествуйте сами и с детьми, наслаждайтесь красотами нашей страны", - призвал глава правительства своих друзей.