Лишь один израильский вуз попал в первую сотню Шанхайского рейтинга университетов

Лишь один израильский вуз, Хайфский Технион, вошел в первую сотню международного рейтинга университетов, подготовленный Центром исследования Шанхайского университета.

Технион занял 93-ю строчку, опустившись на 24 позиции с прошлого года. На 93-ем месте также находится в этом году Московский государственный университет.

Впервые с 2003 года Еврейский университет не попал в первую сотню, и вместе с Институтом Вейцмана включен в группу 101-150.

Университет Тель-Авива находится в группе 151-200, в группе 401-500, на пятом и шестом местах, находятся университеты Бар-Илан и университет имени Бен Гуриона.

Шанхайский рейтинг признан одним из наиболее авторитетных рейтингов высших учебных заведений мира. Исследование строится на шести объективных показателях, включая количество выпускников и преподавателей, награжденных Нобелевской или Филдовской премиями, количество цитируемых ученых и статей, опубликованных в журналах Nature и Science. Начиная с 2003 года, Шанхайский университет оценивает более 1200 университетов и отбирает 500 лучших из них.

В рейтинге этого года традиционно первые места занимают американские и британские вузы.