Раскрыто дело об убийстве жителя Кирьят-Шмоны, заколотого ножом

Во вторник, 15 августа, полиция сообщила о раскрытии дела о смерти 42-летнего жителя Кирьят-Шмоны Авишая Вакнина. 34-летнему другу покойного Хаю Кальфону предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Преступление было совершено 17 июля. По версии следствия, Вакнин и Кальфон встретились в квартире своего знакомого в Кирьят-Шмоне. Между мужчинами произошла ссора. Обвиняемый схватил на кухне нож (с лезвием диной 25 сантиметров) и нанес покойному два удара в бедро. Один из ударов повредил бедренную артерию, и началось сильное кровотечение. Однако обвиняемый не остановился на этом, а продолжил наносить Вакнину удары в грудную клетку и ступни.

Хозяин квартиры пытался защитить Вакнина, но Кальфон ранил его в правую ладонь. Затем обвиняемый сбежал из квартиры. После этого хозяин вызвал полицию и скорую помощь. Медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в крайне тяжелом состоянии в больницу "Зив" в Цфате. Через некоторое время, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

Тем временем полицейский задержал Кальфона, который шел по улице без футболки и с испачканными кровью руками. В ходе расследования выяснилось, что за несколько дней до смерти Вакнин отказался помочь Кальфону, и обвиняемый сильно злился на него за это.