15 августа 2017 г.
последняя новость: 12:47
Шломит Малка пришла в себя
В Израиле появились библейские вина
От Малахова дождались сенсации
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:26 В результате обрушения моста на шоссе №4 погиб 58-летний Элихай Тадри
12:24 В Израиль прибыли более 230 репатриантов из Америки, в их числе дочь посла США
11:20 Раскрыто дело об убийстве жителя Кирьят-Шмоны, заколотого ножом
10:44 БАГАЦ проведет обсуждение полномочий БАГАЦа отменять законы
10:30 Мэрии Хайфы и соседних городов подали апелляцию против компании БАЗАН
10:08 Расследования против израильских политиков. Итоги опроса NEWSru.co.il
09:55 В домах семей террористов были конфискованы 100 тысяч шекелей
07:46 "Я игрок с большим запасом терпения". Интервью с Яиром Лапидом
07:25 "Исраэль а-Йом": Барак ведет переговоры с Габаем о возвращении в политику
07:07 Главы израильских спецслужб вылетят в Вашингтон на переговоры по Сирии
В Израиле

Раскрыто дело об убийстве жителя Кирьят-Шмоны, заколотого ножом

время публикации: 11:20 | последнее обновление: 11:31 блог версия для печати фото
Раскрыто дело об убийстве жителя Кирьят-Шмоны, заколотого ножом

Во вторник, 15 августа, полиция сообщила о раскрытии дела о смерти 42-летнего жителя Кирьят-Шмоны Авишая Вакнина. 34-летнему другу покойного Хаю Кальфону предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Преступление было совершено 17 июля. По версии следствия, Вакнин и Кальфон встретились в квартире своего знакомого в Кирьят-Шмоне. Между мужчинами произошла ссора. Обвиняемый схватил на кухне нож (с лезвием диной 25 сантиметров) и нанес покойному два удара в бедро. Один из ударов повредил бедренную артерию, и началось сильное кровотечение. Однако обвиняемый не остановился на этом, а продолжил наносить Вакнину удары в грудную клетку и ступни.

Хозяин квартиры пытался защитить Вакнина, но Кальфон ранил его в правую ладонь. Затем обвиняемый сбежал из квартиры. После этого хозяин вызвал полицию и скорую помощь. Медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в крайне тяжелом состоянии в больницу "Зив" в Цфате. Через некоторое время, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

Тем временем полицейский задержал Кальфона, который шел по улице без футболки и с испачканными кровью руками. В ходе расследования выяснилось, что за несколько дней до смерти Вакнин отказался помочь Кальфону, и обвиняемый сильно злился на него за это.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июля 2017 г.
Убийство в Кирьят-Шмоне: зарезан 45-летний мужчина
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июля 2017 г.
Драка в Кирьят-Яме, молодой мужчина получил ножевое ранение
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 июля 2017 г.
Поножовщина в Димоне и в Кирьят-Бялике: двое раненых
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июля 2017 г.
Предъявлено обвинительное заключение по делу об убийстве Виктора Харитонова







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 15 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017