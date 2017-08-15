Скончался водитель грузовика, на который обрушился мост на 4-й трассе

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировали смерть мужчины в возрасте примерно 60 лет, оказавшегося заблокированным в кабине грузового автомобиля, на который обрушился мост на шоссе №4 в районе Бней-Брака.

По уточненным данным, водитель, имя которого пока не сообщается, находился в кабине один.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 14 августа, на шоссе №4, между Бней-Браком и Гиват-Шмуэлем, обрушился пешеходный мост.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что к обрушению моста могло привести то, что водитель грузового автомобиля врезался в одну из опор. При этом, по словам одного из свидетелей аварии, стрела подъемного крана, установленная на грузовой платформе, уперлась в мост, что привело к его обрушению.