Тысячи израильтян откликнулись на призыв о помощи полицейской, пострадавшей в теракте

Благодаря помощи израильтян у 38-летней полицейской Ципи Яковиан, ставшей инвалидом в результате теракта, появилась надежда покинуть казенные стены больницы.

Более 10 месяцев сотрудница полиции провела в больнице после теракта, не имея возможности вернуться к семье, так как дом, в котором она проживает, не приспособлен к нуждам инвалида-колясочника.

Бени Яковиан, супруг Ципи, рассказывал журналистам, что министерство обороны готово выделить семье 1,9 миллиона шекелей. Но, даже продав имеющийся дом и взяв деньги от министерства, эта семья не сможет купить подходящее жилье - им не хватает около миллиона шекелей.

4 июля в интернете была объявлена кампания по сбору денег для Ципи. 15 августа, за сутки до окончания кампании, израильтянам c помощью платформы GIVE BACK удалось собрать требуемую сумму - миллион шекелей. На призыв о помощи откликнулись более 3 тысяч человек.

Теракт, в котором была ранена Ципи, произошел утром 19 сентября 2016 года в Иерусалиме. В районе Цветочных ворот Старого города 19-летний Айман аль-Курд напал на двух полицейских и нанес им удары ножом в спину и в шею. Напарник Яковиан успел выстрелить в террориста и нейтрализовать его.

Ципи же была доставлена в больницу в критическом состоянии. Несколько недель она провела в искусственной коме. и врачи не верили, что ей удастся выжить.

В мае мать двоих детей была переведена из больницы в реабилитационную клинику. Согласно прогнозам, она никогда не сможет вновь ходить и будет полностью зависеть от других людей.





