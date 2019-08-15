Walla: Нетаниягу назвал возможных преемников

Как сообщает сайт Walla, глава правительства Биньямин Нетаниягу в беседах с приближенными назвал имена своих возможных преемников. Названные им кандидаты не входят ни в руководство "Ликуда", ни в правительство.

По его словам, два человека способны возглавить Израиль после того, как он завершит политическую карьеру: глава "Мосада" Йоси Коэн и посол Израиля в США Рон Дермер. И если переход Коэна в политику ожидаем, о политических амбициях Дермера известно не было. Walla отмечает, что оба они пользуются полным доверием премьер-министра.

48-летний Дермер был стратегическим советником председателя Еврейского агентства Натана Щаранского, политическим советником Нетаниягу и уже более шести лет занимает пост посла в США, играет ключевую роль в отношениях правительства Израиля и американской администрации.

57-летний Коэн, возглавивший "Мосад" в 2016 году, считается одним из наиболее успешных руководителей за всю историю израильской внешней разведки. Он центральная фигура в противостоянии иранской угрозе. В политической системе говорят о том, что после ухода в отставку в 2021 году он намерен претендовать на пост в руководстве страны.

Отметим, что глава правительства обошел вниманием возможных преемников среди нынешней верхушки "Ликуда". Основными кандидатами на председательство в партии считаются Гидеон Саар, Гилад Эрдан и Исраэль Кац.

Согласно опросу, проведенному Новостями 12-го телеканала несколько дней назад, Саара хотели бы видеть во главе "Ликуда" 22% опрошенных, Эрдана – 12%. Каца поддерживают 9%, председателя Кнессета Юлия Эдельштейна – 6% респондентов. Опрос, проведенный недавно редакцией NEWSru.co.il, показывает, что на посту главы "Ликуда" и правительства 25% наших читателей хотят видеть Саара, 18% – Эдельштейна, 15% – Каца. В этих опросах имена Йоси Коэна и Рона Дермера не упоминались.





