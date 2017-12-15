"Маарив": президент Ривлин намерен амнистировать Азарию в День независимости

Газета "Маарив а-Шавуа" в пятничном номере со ссылкой на источники в окружении президента Израиля Реувена Ривлина пишет, что он намерен объявить об амнистии военнослужащего Эльора Азарии в 70-й День независимости, 18-19 апреля 2018 года. Автор публикации: Моше Коэн.

Канцелярия президента Израиля не дает комментариев по поводу этой публикации.

Сообщение "Маарива" цитируют многие палестинские СМИ, в частности агентство Maan.

Напомним, что 19 ноября президент Израиля Реувен Ривлин уведомил бывшего военнослужащего Эльора Азарию о том, что он отклонил его просьбу об амнистии. "Президент государства рассмотрел обстоятельства, совершенного вами преступления, изложенные в вашей просьбе факты, все имеющиеся материалы, а также представленные ему заключения и рекомендации, и принял решение отклонить вашу просьбу", – говорилось в ответе, полученном Эльором Азарией. Реувен Ривлин также отметил: если Эльор Азария получит еще одно послабление, это нанесет вред Армии обороны Израиля и государству Израиль.

Об амнистии Эльора Азарии президента просил министр обороны Авигдор Либерман. Министр юстиции Айелет Шакед рекомендовала президенту амнистировать бывшего военнослужащего.

После отказа Ривлина амнистировать Азарию решение президента критиковали многие политики, в том числе министр культуры и спорта Мири Регев ("Ликуд"), министр строительства, генерал-майор запаса Йоав Галант ("Кулану"), министр сельского хозяйства Ури Ариэль ("Байт Иегуди") и многие другие.

Позже 53 депутата Кнессета и министра поставили свои подписи под письмом к Ривлину с просьбой пересмотреть свое решение относительно Эльора Азарии. В числе подписавших это письмо были глава правительства Биньямин Нетаниягу и министр финансов Моше Кахлон.

Эльор Азария был приговорен судом к полутора годам тюремного заключения, он начал отбывать наказание 9 августа. 27 сентября начальник Генштаба Гади Айзенкот сократил срок заключения Азарии на четыре месяца.

К 18 апреля 2018 года Азария будет находиться в тюрьме более восьми месяцев (менее полугода до конца срока).

24 марта 2016 года на перекрестке Джильбер в районе Тель-Румейда двое арабских террористов, вооруженных ножами, напали на военнослужащих и ранили одного из них. По нападавшим был открыт огонь на поражение: один из них (Рамзи аль-Касрауи) был убит на месте, второй (Абд аль-Фаттах аш-Шариф) был ранен. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи "Маген Давид Адом". После того, как раненого военнослужащего уложили в амбуланс, произошел инцидент, который стал причиной судебного разбирательства. Правозащитная организация "Бецелем" опубликовала видеозапись, на которой показано происходившее. На этом трехминутном ролике видно, как один из военнослужащих (Эльор Азария) стреляет в аш-Шарифа, лежащего на спине. Пуля попала в голову, ранение оказалось смертельным. Вскоре после этого военнослужащий, который произвел "контрольный выстрел", был задержан. Помимо видеозаписи происшествия, распространенной организацией "Бецелем", есть и другие. На одной из них слышно, как один из медиков говорит, что у террориста есть бомба, и к нему нельзя подходить до прибытия саперов. Отметим, что, как правило, в таких ситуациях нейтрализованных террористов раздевают, чтобы убедиться в том, что на теле нет взрывных устройств и под одеждой не спрятано оружие. Командир бригады, в которой служил Азария, сделал выговор командиру роты и двум командирам отделений за то, что они не обеспечили своевременный досмотр нейтрализованного террориста. Однако перед судом в итоге предстал только стрелявший военнослужащий.





