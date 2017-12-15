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15 декабря 2017 г.
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В Израиле

Попытка теракта с применением холодного оружия около Рамаллы

время публикации: 13:55 | последнее обновление: 14:21 блог версия для печати фото
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Около 13:50 палестинский араб, вооруженный ножом, напал на израильских пограничников в районе площади АЙОШ, к северу от Рамаллы, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

По сведениям пресс-службы полиции, офицер погранслужбы был легко ранен в плечо.

Палестинское агентство Maan передает, что нападавший был застрелен. Военные и полиция заявляют, что террорист был нейтрализован.

Корреспондент агентства Getty Images Илья Ефимович был на месте происшествия. Судя по опубликованным им снимкам, нападавший, получивший пулевое ранение, был жив, когда его выносили с места происшествия медики "Красного полумесяца".

Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что о окончании пятничной молитвы около мечети Аль-Акса сотни мусульман устроили манифестацию около Шхемских ворот Старого города Иерусалима. Полиция наводит порядок.

В районе еврейского поселка Ицхар и арабской деревни Бурин несколько групп палестинских арабов бросали камни в автомобили, проезжавшие по 60-й трассе. Полиция также сообщает о каменных атаках на 446-й трассе около арабской деревни Наалин.

Поступила информация о двух легкораненых израильтянах в районе КПП Хизмэ, на северной окраине Иерусалима. Их автомобиль забросали камнями.

Maan сообщает о столкновения в Хевроне и к северу от Хеврона. Если пострадавшие, несколько зачинщиков беспорядков задержаны израильскими военными.

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Пятница, 15 декабря 2017 г.
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