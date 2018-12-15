Беспорядки в Рамалле: военные взорвали дом семьи убийцы Ронена Любарски

В ночь на субботу, 15 декабря, израильские военные проводили операцию лагере беженцев Аль-Амари, находящемся на территории Рамаллы, по разрушению дома семьи Ислама Юсуфа Абу Хамида, убившего военнослужащего Ронена Любарски.

Решение о разрушении этого дома было утверждено 2 декабря судейской коллегией Высшего суда справедливости (БАГАЦ) под руководством Дафны Барак-Эрез, которой была отклонена апелляция родственников террориста.

Отметим, что операция по разрушению дома террориста проводилась на фоне резкого обострения ситуации в Биньямине, Иудее и Самарии – после серии терактов, жертвами которых стали трое израильтян (двое военнослужащих и младенец) и еще несколько израильтян были тяжело ранены, а также после ликвидации нескольких террористов.

Как сообщает палестинское агентство Maan, в операции по подготовке к разрушению четырехэтажного дома семьи Абу Хамид участвовали более 500 военных. Все жители этого дома были принудительно эвакуированы. Утверждается, что всех их, включая стариков, женщин и детей, заставили провести ночь на открытой площадке. Сообщается также, что во время проведения операции в Аль-Амари и окрестностях вспыхнули беспорядки, местные жители, в том числе боевики различных группировок, пытались препятствовать действиям военным. В ходе столкновений, заявляет Maan, шестеро местных жителей получили пулевые ранения, еще около 50 (в том числе журналисты) получили отравления слезоточивым газом и травмы.

Судя по сообщению палестинского агентства Safa, военные вручили семье Абу Хамид уведомление о том, что их дом будет снесен в течение 48 часов, в связи с чем все жители этого дома и некоторых соседних домов были эвакуированы. В сообщении сказано, что для их временного проживания предоставлено помещение в новой школы в Эль-Бире. При этом сказано, что уже ночью военные стали сносить внутренние перекрытия в доме и закладывать взрывчатку для подготовку к полному разрушению здания.

Израильский сайт Ynet пишет, что ночью был разрушен один из этажей дома семьи Абу Хамид.

Один из свидетелей опубликовал видео взрыва дома семьи Абу Хамид. Вскоре после этого Maan и другие палестинские СМИ сообщили, что утром в субботу дом был взорван.

Пресс-служба ЦАХАЛа пока комментариев не дает.

Инцидент, в результате которого был убит военнослужащий бригады "Дувдеван" Ронен Любарски произошел рано утром 24 мая 2018 года. Во время операции по задержанию подозреваемых в террористической деятельности в Аль-Амари возникли массовые беспорядки, участники которых стали швырять в сторону солдат ЦАХАЛа камни и другие тяжелые предметы. Один из них, предположительно кусок мраморной плиты, попал в голову военнослужащего. Любарски в критическом состоянии был доставлен в больницу "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме и помещен в отделение интенсивной терапии. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Ронену Любарски было посмертно присвоено звание старшего сержанта.

Убийца Любарского, 32-летний Ислам Юсуф Абу Хамид был задержан 6 июня, только через неделю после ареста он признал свою вину и подробно рассказал о случившемся следователям ШАБАКа. В прошлом он провел пять лет в израильской тюрьме за террористическую деятельность, был активистом ХАМАСа. Израильские СМИ сообщали, что один из братьев Ислама осужден на пожизненное заключение за убийство сотрудника ШАБАКа в 1994 году. Но Maan пишет, что пятеро братьев Ислама находятся в тюрьме, причем четверо из них отбывают пожизненное заключение по обвинениям за террористическую деятельность во время "интифады Аль-Аксы".

13 декабря состоялось совещание, посвященное ситуации в Биньямине, Иудее и Самарии. Глава правительства Биньямин Нетаниягу распорядился ужесточить меры по сдерживанию террора. Пресс-служба главы правительства передала, что Нетаниягу отдал распоряжение системе безопасности: 1) ускорить разрушения домов террористов; дома, по которым есть судебные решения и отклонены апелляции, должны быть разрушены в течение 48 часов, 2) продолжить усилия по поимке убийц и ликвидации инфраструктуры из которой они вышли, 3) расширить административные аресты активистов ХАМАСа в Иудее и Самарии, 4) увеличить численный состав сил ЦАХАЛа в Иудее и Самарии, 5) начать расширенное патрулирование дорог и развернуть блокпосты на дорогах в Иудее и Самарии, 6) блокировать населенный пункт Эль-Бира и отменить разрешения на работу в Израиле, выданные родственникам и пособникам террористов, 7) урегулировать статус тысяч домов в Иудее и Самарии, 8) принять юридические меры для разрешения строительства 82 новых квартир в Офре, 9) создать две новые промышленные зоны возле населенных пунктов Авней-Хефец и Бейтар-Илит.





