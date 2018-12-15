Разрушение дома семьи террориста, убившего Ронена Любарского. Подробности, ВИДЕО

В ночь на субботу, 15 декабря, израильские военные провели операцию в лагере беженцев Аль-Амари, находящемся на территории Рамаллы, по разрушению дома семьи Ислама Юсуфа Абу Хамида, убившего военнослужащего Ронена Любарски.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, военнослужащими был разрушен 4-этажный дом. Во время операции вспыхнули беспорядки, в ходе которых десятки арабов бросали камни в военнослужащих. Пострадавших среди военнослужащих не было. Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона толпы.

В разрушении дома участвовали бойцы подразделения "Дувдеван", которые 13 июня этого года принимали участие в операции по задержанию террориста Ислама Юсуфа Абу Хамида.

Как заявил командир бригады "Биньямин" полковник Шарон Асман, руководивший этой операцией, дом семьи террориста был разрушен полностью. Подполковник А., командир подразделения "Дувдеван", заметил, что разрушение дома террориста стало частью антитеррористических мероприятий, проводимых силами ЦАХАЛа в последние полторы недели в районе Иудеи и Самарии.

Напомним, решение о разрушении дома было утверждено 2 декабря судейской коллегией Высшего суда справедливости (БАГАЦ) под руководством Дафны Барак-Эрез, которой была отклонена апелляция родственников террориста.

Отметим, что операция по разрушению дома семьи Ислама Юсуфа Абу Хамида проводилась на фоне резкого обострения ситуации в Биньямине, Иудее и Самарии – после серии терактов, жертвами которых стали трое израильтян (двое военнослужащих и младенец) и еще несколько израильтян были тяжело ранены, а также после ликвидации нескольких террористов.

Инцидент, в результате которого был убит военнослужащий бригады "Дувдеван" Ронен Любарский произошел 24 мая, в пять часов утра, в лагере беженцев Аль-Амари, находящемся на территории Рамаллы. Во время операции по задержанию подозреваемых в террористической деятельности на месте возникли массовые беспорядки, участники которых стали швырять в сторону солдат ЦАХАЛа тяжелые предметы. Один из них, предположительно, кусок мраморной плиты, попал в голову военнослужащего. Любарский в критическом состоянии был доставлен в больницу "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме, и помещен в отделение интенсивной терапии. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Ронену Любарскому посмертно присвоено звание старшего сержанта.





