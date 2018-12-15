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В Израиле

Подозреваемый в теракте возле Бейт-Эля сдался сотрудникам служб безопасности

время публикации: 20:55 | последнее обновление: 21:27 блог версия для печати фото
Ночная операция в окрестностях Рамаллы. 14 декабря 2018 года

В субботу, 15 декабря, вечером, было разрешено к публикации, что подозреваемый в теракте, осуществленном накануне в районе поселения Бейт-Эль, сдался сотрудникам служб безопасности.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что палестинский араб преодолел заградительный забор около Бейт-Эля, приблизился к военнослужащему, выполнявшему задание по охране дорог Иудеи и Самарии, и нанес ему удар ножом. Затем террорист ударил раненного солдата камнем и скрылся с места происшествия.

Бригада службы скорой медицинской помощи "Маген Давид" оказала помощь пострадавшему солдату и доставила его в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем". Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Некоторое время назад из больницы "Эйн-Карем" сообщили, что состояние солдата улучшилось и может быть оценено как состояние средней тяжести.

Напомним, после серии терактов, осуществленных в Иерусалиме и Биньямине, была начата масштабная антитеррористическая операция. В ночь на пятницу, 14 декабря, военнослужащие Армии обороны Израиля, в том числе бойцы спецподразделения "Дувдеван" и спецподразделений пограничной полиции, а также сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели серию операций в Иудее и Самарии с целью задержания или нейтрализации организаторов и участников террористических нападений, совершенных в последние дни.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в ходе этих операций за одну ночь были задержаны 40 подозреваемых в террористической деятельности, в их числе 37 активистов ХАМАСа.

Больше всего арестов было произведено в Рамалле и окрестностях. Накануне город был блокирован израильской армией.

Палестинское агентство Maan сообщает, что в ночь на пятницу израильскими военными и сотрудниками спецслужб были задержаны 35 "активистов". Агентство публикует имена 34 задержанных, отмечая, что среди них есть депутаты парламента ПА от ХАМАСа Ясир Мансур и Исмаил аль-Таль аль-Дахрия, а также лидер ХАМАСа в Шхеме Мустафа Шнар.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 декабря 2018 г.
Теракт в районе Бейт-Эля: тяжело ранен военнослужащий





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