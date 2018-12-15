Криминальная суббота: в течение нескольких часов убиты четыре человека

Вечером в субботу, 15 декабря, на улице Дова Грунера в Лоде было совершено нападение с применением огнестрельного оружия. В результате покушения 28-летний мужчина получил крайне тяжелые ранения.

Медики службы "Маген Давид Адом", прибывшие на место происшествия, пытались спасти жизнь пострадавшему, однако их усилимя оказались тщетными и была констатирована смерть.

В этом же инциденте 20-летний юноша получил ранения средней степени тяжести. Он доставлен в больницу "Асаф а-Рофэ" в Црифине.

Ранее на улице Песах Лев в Лоде был обстрелян автомобиль, в котором находились мужчина и женщина 37 и 38 лет. Парамедики были вынуждены констатировать смерть обоих.

Согласно опубликованной информации, речь идет о муже и жене. Полиция приступила к расследованию обстоятельств двойного убийства и покушения; предполагается, что речь идет об инцидентах на криминальной почве. Полицейские проверяют предположение, согласно которому есть связь между двумя покушениями.

Позднее 22-летний житель деревни Яфие на севере Израиля был доставлен в Англиийскую больницу в Нацерете.

Мужчина был доставлен с пулевыми ранениями, полученными им при невыясненных обстоятельствах. Медики пытались спасти жизнь пострадавшему, однако эти усилия не увенчались успехом и была констатирована смерть.