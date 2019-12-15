Тактика, блоки и союзы накануне выборов в Кнессет 23-го созыва: начало предвыборной кампании

Сразу после роспуска Кнессета 22-го созыва в партиях, планирующих баллотироваться на предстоящих выборах, началось обсуждение формирования списков и предвыборной тактики.

В "Ликуде" идет подготовка к праймериз, и только после того, как станет известно, кто возглавит список, начнется непосредственно предвыборная кампания в Кнессет 23-го созыва. Праймериз в правящей партии намечены на 26 декабря. Накануне вечером депутат Гидеон Саар призвал Биньямина Нетаниягу провести дебаты, как это принято в ходе внутрипартийных выборов в США. "Я готов предоставить Биньямину Нетаниягу право выбора места и времени, но необходима публичная дискуссия по вопросам внешней и внутренней политики", – заявил Саар в интервью телеканалу "Решет". Нетаниягу, который накануне принимал участие в мероприятии его сторонников в доме депутата Кнессета Кэти Шитрит в Бейт Шемеше, никак не прореагировал на это предложение Саара. В "Ликуде" полагают, что Нетаниягу не заинтересован в дебатах.

Несмотря на то, что "Ликуд" занят в первую очередь праймериз, в партии активно обсуждается и предвыборная тактика. Активисты "Ликуда" полагают, что кампания будет построена на попытке представить Нетаниягу в качестве жертвы преследований со сторону юридической системы, пытающейся совершить переворот и сменить в стране власть. Предполагается уделять меньше внимания борьбе с партией НДИ, однако "русский" штаб партии уже готовится к выборам. В минувшие выходные в гостинице Oazis на Мертвом море состоялся трехдневный семинар, организованный бывшим депутатом Тали Плосковой. В семинаре приняли участие несколько десятков активистов, перед ними выступали министр экологии Зеэв Элькин и спикер Кнессета Юлий Эдельштейн.

В "Кахоль Лаван" также намерены построить кампанию вокруг уголовных дел Нетаниягу, предлагая избирателям сменить "коррумпированного премьер-министра". Как сообщалось ранее, Бени Ганц взвешивает возможность внесения небольших изменений в предвыборный список, в первую очередь путем увеличения числа женщина на первых местах. Не исключена кооптация и нового репатрианта в предвыборный список, однако, как сообщили редакции NEWSru.co.il источники в "Кахоль Лаван", пока на повестке дня нет конкретных кандидатур. В "Кахоль Лаван" опасаются, что блок "Авода-Гешер" или "Демократический лагерь" не пройдут электоральный барьер. Как сообщал в минувшие выходные "Кан 11", в "Кахоль Лаван" намерены оказать давление на две левые партии, убеждая их создать единый список. Против этого предложения выступает глава "Аводы" Амир Перец, однако в "Кахоль Лаван" продолжают убеждать его пойти на этот шаг, обещая, помимо прочего, поддержку на выборах на пост президента государства в 2021 году, если Перец решит выставлять свою кандидатуру. Против союза с "Демократическим лагерем" выступает и лидер "Гешера" Орли Леви-Абукасис.

Существование самого "Демократического лагеря" находится под вопросом. Источники в МЕРЕЦ заявляют, что партия намерена баллотироваться самостоятельно, отказавшись от союза с партией Эхуда Барака, который уже сказал, что не примет участия в выборах. Глава МЕРЕЦ Ницан Горовиц выступает за объединение с "Аводой", однако не исключено, что Горовицу самому придется бороться за выживание на посту главы партии, так как сторонники Тамар Зандберг намерены потребовать проведения праймериз. По утверждению сторонников Зандберг, Горовиц не смог создать альянс левых сил и привлечь на свою сторону арабских избирателей.

В Объединенном арабском списке не ожидается каких-либо изменений. Депутат Ахмад Тиби намерен добиваться выборов на пост главы Объединенного списка, однако шансы на успех этой инициативы невысоки.

На правом фланге продолжается дискуссия о формировании списков. После того, как Моше Фейглин объявил, что партия "Зеут" не будет участвовать в выборах, министр обороны Нафтали Беннет объявил, что партия "А-Ямин а-Хадаш" пойдет на выборы самостоятельно. По всем опросам, эта партия проходит электоральный барьер, набирая шесть мандатов. Активисты русскоязычного штаба "А-Ямин а-Хадаш" продвигают инициативу по введению в предвыборный список представителя репатриантов из бывшего СССР. Помимо прочего, называется имя журналистки Софьи Рон-Мория.

Блок "Байт Иегуди" – "Ихуд Леуми" ведет переговоры с лидером "Оцма Иегудит" Итамаром Бен-Гвиром о совместном участии в выборах. На выборах в сентябре 2019 года "Оцма Иегудит" получила почти 80.000 голосов (чуть более двух мандатов). На основании этого Бен-Гвир требует предоставить ему высокое место в общем предвыборном списке. Одновременно министр транспорта Бецалель Смотрич продвигает инициативу по проведению открытых праймериз в общий предвыборный список партий национально-религиозного лагеря.

В настоящий момент неизвестно, примет ли участие в выборах бывшая министр юстиции Айелет Шакед, и если да, то в рамках какой партии. Многие сторонники Шакед полагают, что она воздержится от участия в выборах и будет ожидать окончания эпохи Нетаниягу в "Ликуде", чтобы баллотироваться в этой партии. Однако, если Смотричу удастся реализовать идею открытых праймериз и формирования единого списка, Шакед возможно поборется за место лидера.

Вечером 14 декабря партия "Ноам" (небольшое движение радикальных кругов религиозного сионизма) объявила о намерении вновь баллотироваться в Кнессет. Перед сентябрьскими выборами партия "Ноам" сошла с дистанции за несколько дней до открытия избирательных участков.

Ультраортодоксальные партии намерены баллотироваться теми же списками. ШАС и "Яадут а-Тора" еще не выработали предвыборную тактику, и главным вопросом является, идти ли на открытую конфронтацию с НДИ. "Любые нападки на Либермана только усиливают его, поэтому не исключено, что мы просто проигнорируем этого человека", – заявил источник в "Яадут а-Тора".

В НДИ продолжат бороться за голоса светских и правых избирателей. Накануне депутаты от НДИ резко критиковали демонстрации ультраортодоксов против работы общественного транспорта по шаббатам, и ожидается, что конфронтация с "харедим" и арабскими партиями продолжится. Список партии останется почти неизменным, однако глава НДИ Авигдор Либерман заявил, что не исключает возможности небольших изменений в составе кандидатов. Одним из возможных "дебютантов" называют бывшего главу фракции "Кулану" Рои Фолькмана. Сам Фолькман в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il заявил: "Никаких переговоров нет. У меня хорошие отношения с Авигдором Либерманом, и я ему время от времени оказываю помощь. В эти дни я помогаю ему в том, что касается некоторых аспектов предстоящей предвыборной кампании. В настоящий момент о большем речь не идет".





