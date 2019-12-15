Израильское научное судно, находившееся в водах Кипра, было "изгнано" ВМС Турции

Израильское научно-исследовательское судно "Бат Галим" две недели назад было вытеснено из кипрских вод военно-морским флотом Турции. Об этом инциденте вечером в субботу, 14 декабря, сообщил 13-й канал израильского телевидения.

Судно "Бат Галим" приписано к Национальному институту океанографических и лимнологических исследований, расположенному в Хайфе.

Судя по опубликованной информации, предоставленной высокопоставленными источниками, корабли турецких ВМС приблизились к израильскому научному судну и вышли на связь с экипажем, потребовав сообщить, с какой целью израильтяне находятся в этом районе, хотя судно "Бат Галим" находилось за пределами юрисдикции Турции. Затем турки приказали израильтянам покинуть данный район, те были вынуждены подчиниться.

В начале декабря турецкая газета Hurriyet опубликовала карту, свидетельствующую о территориальных притязаниях Турции в Восточном Средиземноморье. В ее основе – договор с непризнанной Республикой Северный Кипр и поддерживаемым Анкарой Правительством национального согласия Ливии, контролирующим Триполи. Согласно этой карте, эксклюзивная экономическая зона Турции пролегает непосредственно к востоку от греческих островов Родос и Крит, затем ее граница доходит до точки, равноудаленной от побережья Турции и Ливии и поворачивает на восток. Обогнув Кипр с запада и севера, линия доходит до точки, где граничат Турция и Сирия. "Действия Анкары соответствуют нормам международного права и принципам равноправия, в то время как государства региона, отвергающие легитимные права Турции, действуют в одностороннем порядке", – заявлял тогда пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Хами Аксой.

Обнаружение в Восточном Средиземноморье богатых месторождений природного газа привело к дополнительному росту напряженности в регионе. Турция ведет активную геологическую разведку у берегов Кипра, утверждая, что это территориальные воды Северного Кипра. Подобные действия привели к резкому ухудшению отношений Турции не только с Грецией и Кипром, но и с Евросоюзом.

9 декабря в интервью телеканалу TRT президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение о морских границах, подписанное с правительством Ливии, которое фактически делит восточную часть акватории Средиземного моря между Турцией и Ливией, позволяет двум государствам вести совместные разработки в Восточном Средиземноморье. По словам Эрдогана, Турция сможет вести бурение на ливийском континентальном шельфе в полном соответствии с нормами международного права. "Другие международные игроки не могут действовать в этих районах, не получив предварительного разрешения. Греческий Кипр, Египет, Греция и Израиль не смогут проложить газопровод без согласия Турции", – заявил турецкий президент.

В начале ноября 2019 года израильская государственная газотранспортная компания НАТГАЗ и греческо-итальянский консорциум IGI Poseidon подписали меморандум о начале инженерной и экономической экспертизы по проекту строительства подводного газопровода EastMed, который должен соединить Израиль с Италией. На текущий момент проект EastMed продвигается правительствами Израиля, Греции, Кипра и Италии при поддержке Евросоюза. Не исключается последующее присоединение к нему Ливана и Египта. Половина финансирования проекта поступит из бюджета Евросоюза, считающего проект приоритетным.





