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Юридический советник правительства: "По делам 1000 и 2000 мы действуем в полной координации с полицией"

время публикации: 15 февраля 2018 г., 12:19 | последнее обновление: 15 февраля 2018 г., 12:19 блог версия для печати фото
Авихай Мандельблит
Биньямин Нетаниягу

В четверг, 15 февраля, офис юридического советника правительства распространил официальное заявление, касающееся рекомендаций по делам 1000 и 2000.

"Юридический советник правительства и государственный прокурор действуют в полной координации с полицией. Мы успешно сотрудничаем с правоохранительными органами", - говорится в заявлении представителей Авихая Мандельблита.

14 февраля сообщалось, что государственной прокуратуре раскритиковали действия полиции в связи с публикацией рекомендаций предъявить премьер-министру Биньямину Нетаниягу обвинения в получении взяток и обмане общественного доверия в рамках дел 1000 и 2000.

"Полиция выписала чек, который не ей придется покрывать", - цитировали СМИ высокопоставленный источник в прокуратуре По словам источника, действия полиции поставили юридического советника правительства Авихая Мандельблита "в очень затруднительную ситуацию".

По сообщению службы новостей каналов "Кешет" и "Решет", в прокуратуре утверждают, что не все обвинения против главы правительства подкреплены достаточными доказательствами, однако полиция сделала так, что любое отступление юрсоветника от ее рекомендаций будет выглядеть как провал.

В заявлении приближенных Мандельблита говорится: "Во избежание недоразумений считаем своим долгом прояснить: сообщение о завершении расследования дел 1000 и 2000 было опубликовано в соответствии с распоряжением юридического советника правительства № 4.1003, с ведома и предварительного одобрения и юридического советника, и государственного прокурора".

В заявлении отмечается также, что решение по вопросу юридической оценки собранных материалов, будет принято после тщательного их изучения.

Вечером 15 февраля юридический советник правительства выступит в Тель-Авивском университете. Ожидается, что он прокомментирует завершение расследования по делу 1000 и 2000.

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