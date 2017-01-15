15 января 2017 г.
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В Израиле

Продлен на пять суток арест подозреваемого в убийстве пожилой женщины в Ашдоде

время публикации: 17:09 | последнее обновление: 17:09 блог версия для печати фото
На месте происшествия

В воскресенье, 15 января, мировой суд в Ашкелоне продлил на пять суток арест мужчины, подозреваемого в убийстве пожилой женщины в Ашдоде.

Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье в квартире жилого дома в Ашдоде на улице Кдушей Бельзен было найдено тело убитой женщины. Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшая на место происшествия, констатировала смерть женщины.

Имя убитой пока не называется. Известно, что ей было 66 лет.

Первое сообщение в полицию поступило примерно в 3:30 утра. Мужчина сообщил, что его мать громит дом. Полицейские, прибывшие по указанному адресу, обнаружили пожилую женщину, находившуюся в бессознательном состоянии, и ее сына (примерно 40 лет). Вскоре врачи констатировали смерть женщины. Полицейские задержали сына по подозрению в причастности к смерти матери. Предполагается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. 15 января подозреваемый предстанет перед судом, и полиция попросит продлить срок его содержания под стражей.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 января 2017 г.
В Ашдоде убита пожилая женщина, задержан ее сын







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