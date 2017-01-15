В 2016 году число попыток контрабанды в сектор Газы увеличилось на 165%

В 2016 году охранники министерства обороны совместно с сотрудниками общей службы безопасности ШАБАК предотвратили 1.226 попыток контрабанды запрещенных предметов в сектор Газы через КПП "Керем Шалом".

По сообщению пресс-службы министерства обороны, речь идет об увеличении числа попыток контрабанды на 165% по сравнению с 2015 годом.

Согласно опубликованной информации, предпринимались попытки доставить в Газу мультикоптеры, камеры для тайной съемки, средства связи, армейская форма и инвентарь, железные и алюминиевые трубы, металлические шарики и амуниция для подводного плавания.