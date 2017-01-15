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В Израиле

В 2016 году число попыток контрабанды в сектор Газы увеличилось на 165%

время публикации: 13:16 | последнее обновление: 13:16 блог версия для печати фото
В 2016 году число попыток контрабанды в сектор Газы увеличилось на 165%

В 2016 году охранники министерства обороны совместно с сотрудниками общей службы безопасности ШАБАК предотвратили 1.226 попыток контрабанды запрещенных предметов в сектор Газы через КПП "Керем Шалом".

По сообщению пресс-службы министерства обороны, речь идет об увеличении числа попыток контрабанды на 165% по сравнению с 2015 годом.

Согласно опубликованной информации, предпринимались попытки доставить в Газу мультикоптеры, камеры для тайной съемки, средства связи, армейская форма и инвентарь, железные и алюминиевые трубы, металлические шарики и амуниция для подводного плавания.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 мая 2016 г.
Предотвращена контрабанда мультикоптеров и оптических прицелов в сектор Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 марта 2016 г.
Мультикоптеры как потенциальное оружие террористов. Комментарии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 февраля 2016 г.
СМИ: ХАМАС готовится использовать для сбора информации мультикоптеры







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