15 января 2017 г.
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В Израиле

"Дело 2000": полиция вновь допросит Мозеса и Нетаниягу

время публикации: 08:05 | последнее обновление: 08:05 блог версия для печати

В воскресенье, 15 января, полиция допросит владельца газеты "Едиот Ахронот" Арнона (Нони) Мозеса по так называемому "делу 2000", сообщил Второй канал ИТВ.

Согласно опубликованной информации, в течении недели, предположительно 18 января, будет допрошен и премьер-министр Биньямин Нетаниягу. В пресс-службе полиции отказались комментировать эти сведения.

14 января корреспондент Второго канала Гай Пелег опубликовал дополнительные отрывки бесед премьер-министра и издателя "Едиот Ахронот". Из опубликованных цитат следует, что Нетаниягу и Мозес обсуждали пути "снижения уровня враждебности" издания по отношению к нынешнему главе правительства. Как утверждает Второй канал, Мозес предложил Нетаниягу в качестве жеста доброй воли взять на работу нескольких журналистов, придерживающихся правых убеждений, которые будут публиковать материалы с позитивными оценками деятельности главы правительства. Нетаниягу упомянул кандидатуру Хагая Сегаля, которого, по его словам, "Эдельсон взял на пост главного редактора "Макор ришон"", а также известного спортивного обозревателя Ави Рацона, которого по неизвестной причине "забраковал" Мозес.

Помимо прочего, издатель "Едиот Ахронот" повторил: "Самое главное, чтобы ты оставался премьер-министром. Тебе повезло: ты сумасшедший, который действительно хочет быть премьер-министром. На здоровье, будь". В опубликованных 15 января цитатах нет упоминания каких-либо обещаний со стороны премьер-министра, лишь его просьба повлиять на редакционную линию "Едиот Ахронот": "Мне нужно, чтобы уровень враждебности понизился с 9,5 до 7", - якобы сказал Нетаниягу. Он упомянул имена Симы Кадмон и Амноена Абрамовича, как наиболее агрессивно атакующих его публицистов.

Мозес, в свою очередь, пояснил, что не может повлиять на всех, в частности на Нахума Барнеа. Он также подчеркнул, что изменение редакционной линии издания будет иметь эффект землетрясения. "Надо вести себя умно". Издание "Исраэль а-Йом" публикует выдержки из бесед Нетаниягу и Мозеса.

14 января Второй канал ИТВ сообщил, что в ходе бесед Нетаниягу и Мозеса, якобы, обсуждался вопрос об утверждении закона, запрещающего бесплатное распространение издания "Исраэль а-Йом", и премьер-министр обещал поговорить с его владельцем Шелдоном Эдельсоном. Помимо этого, из записи следует, что глава правительства предлагал Мозесу помочь привлечь инвестиции германских бизнесменов. В обмен Мозес обещал, что "Едиот Ахронот" начнет освещать главу правительства в положительном ключе.

В минувшие выходные газета "Маарив Софшавуа" сообщила, что по мнению следователей собрано достаточно доказательств для предъявления обвинения главе правительства. В то же время, Второй канал ИТВ сообщает, что в настоящий момент следователи заняты выяснением вопроса, предпринимал ли Биньямин Нетаниягу какие-либо действия, доказывающие обоснованность подозрений в его адрес. Сам Нетаниягу продолжает утверждать, что беседы с Мозесом преследовали целью сбор доказательств о попытке шантажа со стороны издателя "Едиот Ахронот".

14 января политический обозреватель издания Шимон Шифер дал интервью Второму каналу ИТВ, в котором обвинил Нетаниягу в попытке "уничтожить СМИ в Израиле". Шифер сказал: "Нони Мозес пытался спасти дело, которому его семья посвятила всю жизнь, а также демократию в Израиле и свободную прессу в нашей стране. Мозесу нечего стесняться и не за что просить прощения". Одновременно продолжается расследование "дела 1000", в рамках которого Нетаниягу подозревается в незаконном получении подарков от бизнесмена Арнона Мильчена. Как сообщает газета "Маарив а-Шавуа", в ближайшие дни свидетельские показания по этому делу даст сын премьер-министра Яир Нетаниягу.

В политической системе также продолжают реагировать на происходящее вокруг расследований в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Как стало известно редакции NEWSru.co.il, депутаты от "Ликуда" начали беседы с членами ЦК партии по поводу возможных в ближайшем будущем выборах. Один из членов ЦК рассказал корреспонденту NEWSru.co.il, что получил несколько телефонных звонков от депутатов Кнессета, которые просили о поддержке на возможных праймериз.

Политический обозреватель Второго канала Амит Сегаль сообщил, что в случае если полиция порекомендует подать обвинительное заключение против Биньямина Нетаниягу, представители коалиционных фракций потребуют от него подать в отставку. Согласно прецеденту, установленному БАГАЦем по делу Дери, министр должен подать в отставку в случае решения юридического советника правительства подать против него обвинительное заключение.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 января 2017 г.
"Маарив": вскоре состоится третий допрос Арнона Мозеса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 января 2017 г.
"Дело 2000": полиция расследует, политики готовятся к "окончанию эпохи Нетаниягу"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 января 2017 г.
Биньямин Нетаниягу неожиданно приехал на заседание секретариата "Ликуда"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 января 2017 г.
СМИ: фигурантом "дела 2000" является владелец "Едиот Ахронот" Нони Мозес







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